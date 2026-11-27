El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que buscará la reelección al frente del Movimiento Por lo Que Viene. Comunicó su decisión mediante un video y una publicación dirigidos a los habitantes de la provincia de la región del Norte Grande. “Quiero compartir con ustedes una decisión que fui madurando en estos meses: voy a ponerme al frente del Movimiento Por lo Que Viene como candidato a gobernador”, expresó mediante una publicación en redes sociales.

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En su mensaje, el mandatario planteó que busca continuar los cambios que dijo haber iniciado durante su gestión. “Lo que di fue un paso al frente y es un paso al frente sin vuelta atrás, para cambiar las cosas dentro de un gobierno en marcha que necesitaba abrirse y dar lugar a que otras voces también pudieran expresarse”, sostuvo.

Passalacqua afirmó que, en los últimos cinco meses, suspendió la llamada “aduana paralela”, eliminó las retenciones en billeteras virtuales, implementó medidas de alivio tributario, limitó al 30% del salario los descuentos por créditos y actualizó la movilidad jubilatoria.

Además, mencionó los cambios en la conducción de la Agencia Tributaria de Misiones y de Energía de Misiones, la eliminación del cargo de presidente honorario del Parque de la Salud y el llamado a licitación para el puerto. También aseguró que puso en marcha obras y acciones que correspondían a la Nación.

En el video que acompaña la publicación, el gobernador dijo que quiere más transparencia, más control de las cuentas públicas y mayor disposición de los funcionarios para escuchar críticas y corregir lo necesario. “Quiero terminar de cambiar un sistema de gobierno cerrado por uno abierto, respetuoso, cercano”, expresó.

La ruptura con Rovira

La postulación se produce tras la ruptura de Passalacqua con el exgobernador misionero Carlos Rovira. El gobernador se refirió a su alejamiento del partido del que había formado parte y de quien lo conducía, aunque no mencionó a Rovira por su nombre en el mensaje.

Passalacqua calificó la ruptura de “profunda” e “irreconciliable” y afirmó que su decisión de abrir un nuevo camino respondió a razones “políticas, institucionales y éticas”. No detalló en la publicación cuáles fueron las diferencias específicas que provocaron la separación.