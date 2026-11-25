Los docentes de establecimientos públicos y privados de Misiones podrán acceder a descuentos de hasta el 15% en combustibles en estaciones de servicio de Misiones Combustibles AXION. El beneficio tendrá un tope de reintegro de $15.000 mensuales por docente e incluirá una rebaja del 30% en combos de desayuno.

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La medida forma parte de un convenio firmado este martes por el Gobierno provincial y la empresa, en un acto encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua en la Casa de Gobierno. La iniciativa fue impulsada por el Mercado Central y articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

El descuento en combustibles será del 15% para pagos en efectivo y del 10% para otros medios de pago habilitados. Estará disponible los martes, miércoles, jueves, sábados y domingos.

En cafetería, la promoción será del 30% en combos de desayuno, con un límite de cuatro por mes. A diferencia del beneficio para la carga de combustible, podrá utilizarse todos los días.

Cómo acceder al beneficio

Para acceder a los descuentos, los docentes deberán estar registrados en las bases de datos del Consejo General de Educación (CGE) o del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM).

Al realizar la compra, tendrán que presentar su DNI. La empresa validará los datos mediante su sistema informático, sin que se haya informado la necesidad de presentar otra documentación.

La nómina de beneficiarios se actualizará cada seis meses para incorporar cambios en la situación laboral de los educadores. El convenio tendrá una vigencia de un año, con prórroga automática. La información difundida no precisó una fecha de inicio para las promociones.

Un acuerdo para acompañar a los docentes

En la presentación participaron el ministro de Educación, Ramiro Aranda; el presidente del Mercado Central, Fernando Toledo; y el representante de Misiones Combustibles, Julio Miguel.

Aranda destacó la importancia de generar beneficios para los trabajadores en un contexto económico complejo. Por su parte, Toledo explicó que la propuesta surgió de conversaciones con empresarios para acompañar a los docentes frente al aumento de sus gastos.

“Veníamos hablando hace mucho de dar un beneficio a nuestros docentes en este momento de crisis donde cada peso cuenta”, señaló el titular del Mercado Central.

Una nueva estación de servicio

En paralelo al acuerdo, avanza la construcción de una estación de servicio dentro del predio del Mercado Central. La obra está a cargo de Misiones Combustibles y registra un avance del 70%.

Según anticipó Julio Miguel, una vez habilitada generará más de 50 puestos de trabajo. El empresario también valoró la articulación entre el Gobierno provincial y el sector privado para desarrollar iniciativas destinadas a distintos sectores de la comunidad.

“De mi parte, en nombre del sector privado, estoy dispuesto a acompañar y apoyar en todo lo que necesiten, y estoy muy agradecido de formar parte de esta iniciativa”, expresó.