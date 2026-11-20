En línea con el acompañamiento a los educadores de Misiones, el Gobierno provincial informó que los docentes suplentes que cesen en sus funciones al finalizar el ciclo lectivo 2026 mantendrán su obra social durante las vacaciones. La medida garantizará que tanto los trabajadores como sus grupos familiares a cargo continúen accediendo a las prestaciones médicas hasta el inicio del próximo año lectivo.

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La medida fue dispuesta por el gobernador Hugo Passalacqua, tras una iniciativa impulsada por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM). Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es evitar interrupciones en la atención médica de quienes concluyen sus suplencias al cierre del año escolar.

Según detallaron desde el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM), la prórroga de la cobertura médica no exige gestiones de reafiliación, ya que se aplicará automáticamente. No obstante, para validar que la afiliación continúe activa durante las vacaciones, los interesados deberán acudir a la delegación correspondiente munidos de su último recibo de sueldo o certificación de servicios.

De cara al inicio de clases en 2027, la atención sanitaria continuará con normalidad una vez que los docentes vuelvan a tomar cargos. En esa etapa, deberán acercar la certificación correspondiente al nuevo año lectivo a fin de que la entidad actualice los datos de su situación de revista.

Para evacuar consultas o revisar su situación particular, los afiliados pueden dirigirse a la sede del IPSM más próxima a su domicilio. Asimismo, en Posadas se reciben los papeles y se brinda orientación en la Dirección de Afiliaciones Adherentes y Estadísticas, en calle San Martín 2133.

Qué es y cómo funciona el IPSM

El IPSM es el organismo autárquico encargado de administrar tanto la caja jubilatoria como la obra social de los empleados públicos provinciales y municipales, además de jubilados y pensionados. En el plano previsional, gestiona retiros, pensiones y reconocimientos de servicios, contando con plataformas digitales para que los pasivos consulten sus recibos de haberes en línea.

En materia de salud, la entidad garantiza la cobertura médico-asistencial. Sus afiliados acceden a una red que incluye farmacias propias, laboratorios, atención odontológica, programas de prevención y operativos sanitarios desplegados en distintos puntos de la provincia. Además, ofrece prestaciones como turismo social y gestión de seguros de vida.