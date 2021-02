La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires rechazó este lunes la recusación al juez Roberto Gallardo que había presentado el Gobierno porteño. Por ende, el magistrado seguirá interviniendo en el amparo presentado por un trabajador municipal para obtener precisiones sobre la estrategia de testeos a docentes.



En el fallo de la la Sala II consideró, al rechazar la recusación de Gallardo, que “no surge ni el GCBA ha aportado elementos para acreditar que el magistrado se haya excedido en sus funciones”.



Según el escrito al que accedió Télam, “el tenor de afirmaciones genéricas, así como la práctica de copiar y pegar párrafos relacionados a otras causas y a otras situaciones de hecho, carecen de idoneidad para fundar la recusación”. Así la Cámara rechazó los argumentos que había esgrimido la Ciudad de Buenos Aires para solicitar el apartamiento del juez Gallardo.



Tras este fallo, el juez Roberto Gallardo seguirá ocupándose del expediente que había sido iniciado a fines de enero por el trabajador municipal Carlos Luis Elías, quien solicitaba precisiones sobre el mecanismo que iba a aplicar la Ciudad de Buenos Aires para testear a sus docentes antes del inicio de clases.

En paralelo, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña Ana Paola Cabezas Cescato resolvió dejar sin efecto la audiencia a la que habían sido convocados para este miércoles los ministros porteños Fernán Quirós y Soledad Acuña, para brindar detalles del plan de testeos de coronavirus que sería llevado adelante por el distrito para avanzar en el plan de retorno presencial a las aulas.



Así lo hizo al disponer el archivo de la causa abierta en ese sentido, en un fallo que se conoció este lunes, de manera paralela a la decisión de la Cámara del mismo fuero que rechazó la recusación al juez Roberto Gallardo y le devolvió el expediente que había iniciado.



En la parte resolutiva de su fallo que publicó Télam, la magistrada declaró "abstracta la presente acción de amparo y, en consecuencia, dejar sin efecto la audiencia prevista para el 10 de febrero de 2021 y ordenar el archivo de las presentes actuaciones. Sin imposición de costas en virtud de que no ha mediado contradicción y del principio de gratuidad que rige a la acción de amparo".



Además de archivar la causa, la jueza Cabezas Cescato dejó sin efecto la audiencia que había sido convocada por el juez Gallardo para este miércoles, a la que habían sido llamados a dar explicaciones los ministros de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, y su par de Salud, Fernán Quirós. En su resolución, la magistrada opinó que, "si la pretensión original consistía estrictamente en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informara sobre la existencia o no de un protocolo de testeos Covid-19, la respuesta ya se encuentra agregada al expediente".



"El objeto de este amparo se limitaba a la comprobación de la existencia de un protocolo de testeos y, llegado el caso de que no existiera, a que se supliera esa omisión. Nada más", afirmó la jueza al archivar la causa.