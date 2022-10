Larreta confirmó que está en pareja con Milagros Maylin: "Me enamoré, estoy muy feliz"

El jefe de gobierno porteño reveló la noticia sobre su vida privada y dio detalles sobre su nueva relación. "Milagros me desestructura, me hace muy bien", afirmó.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó esta noche que se encuentra en una relación con Milagros Maylin, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Austral. "Me enamoré, estoy muy feliz", expresó.

Tras 20 años de matrimonio con la wedding planner Bárbara Diez, con quien tuvo a dos de sus tres hijas -Paloma y Serena-, el máximo mandatario porteño reveló la noticia. En una entrevista con Luis Novaresio por La Nación Más, Larreta dio detalles de su vida privada y del momento personal que atraviesa.

"Siento que me desestructura, que me hace muy bien, nos reímos mucho, tiene una gran energía positiva", dijo en diálogo con el periodista sobre cómo se siente desde que comenzó a salir con la joven licenciada de 36 años. Y además agregó que su pareja Milagros "es súper comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, transmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera".

Milagros Maylin, además de ser licenciada en comunicación, tiene un máster en Administración de Empresas en el IAE Business School donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude que se le otorga al mejor promedio y dos posgrados, uno en la Universidad de San Andrés y otro en el ESADE.

Inició su carrera en el sector privado en la industria de las telecomunicaciones. Luego, ingresó en la gestión pública donde fue Directora de Tercera Edad de la Ciudad, Directora de Coordinación de la Gestión de la provincia de Buenos Aires, Subsecretaria de Integración Social y Urbana de la provincia de Buenos Aires y Jefa de Gabinete de la Secretaría de Integración Social y Urbana (Barrio Mugica).

Actualmente se desempeña como Secretaria de Bienestar Integral, dentro del ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.