A 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner se realizaron distintos homenajes y actos en varios puntos del país para recordar al gran líder del kirchnerismo. A través de las redes sociales, los dirigentes políticos que hoy conforman el Frente de Todos aprovecharon para dejar varios mensajes junto a imágenes de momentos vividos junto al ex presidente en un día más que especial. Y Sergio Massa, por supuesto, no fue la excepción.

En el canal del partido político que gobierna actualmente al país, se realizó un programa especial en homenaje al ex mandatario. Y allí, el presidente de la Cámara de Diputados contó distintas anécdotas junto a él. "Cuando recién nacía mi hija, intentábamos que duerma en su cuna, me suena el celular, atiendo y era uno de los secretarios que me pregunta qué estaba haciendo. Le digo durmiendo, como la gente normal a ese horario. Me dicen 'nosotros acabamos de llegar de un viaje, te paso con el presidente que quiere saber los números'. No me olvido más... Corrí por el pasillo a buscar una hojita donde tenía todos los números de ANSES porque sabía que venía la pregunta de altas, bajas, superávit, transferencias del mes. Estaba hiper metido en lo que hacía cada uno de los funcionarios en la gestión", dijo entre risas.

Al mismo tiempo recordó una divertida situación vivida durante la campaña del año 2009, que dejó a la vista el humor del político. "Él era candidato a diputado y yo jefe de Gabinete de Cristina. Llegamos a un barrio de Pacheco que se llama Las Tunas y había una caminata programada de unas 15 o 20 cuadras. Cuando íbamos por la última, la verdad es que había mucha gente, mucho calor y cariño popular, me dice: 'Hagamos cinco cuadras más', al oído. Seguíamos caminando y la cosa iba tomando color, calor. Cuando estábamos llegando al final de la quinta cuadra le digo: 'Néstor, ya está'. Me dijo: 'No, sigamos cinco cuadras más, hasta que no te vea cansado a vos, yo no voy a parar'. Hicimos 42 cuadras", contó.

Los últimos dos recuerdos de Massa tuvieron varios años de diferencia en el medio. La primera, en febrero del 2003, durante una reunión en un hotel de la calle Bolívar. Contó que Néstor era de llegar tarde y él se hizo presente antes donde logró escuchar a los intendentes que "hablaban de la situación y las encuestas, planteando preocupación de los diarios bajándole el precio a su candidatura". Con 29 años, la situación le quedó muy grabada: "Llega él, le empiezan a plantear que había que tener cuidado y Néstor dice: 'Pero, ¿ustedes son los Barones del Conurbano o los Cagones del Conurbano? Quédense tranquilos, vamos a ganar' y después da una gran arenga".

La del 7 de diciembre del 2007, el último día de Néstor como presidente en Buenos Aires, tal vez es una de las más divertidas de la entrevista. "Yo asumía como Intendente y vienen Néstor con Cristina, la presidenta entrante; Solá, el gobernador saliente y Scioli, el entrante. Era el último acto. Yo, con toda la emoción de asumir, hago un discurso larguísimo diciendo todo lo que iba a hacer. Hablé como 40 minutos. Cuando termino, Néstor se me acerca y me dice: 'Si cumplís la mitad de lo que dijiste, yo me mudo a Tigre'", sentenció generando las risas de todos los presentes.

Más allá de los recuerdos con Néstor, destacó que "era el cuerpo a cuerpo en la militancia" y "el hombre de Estado con la lapicera". Destacó que era el "tipo" que lo mandaba a pelear con economía "para darle un mango más a los jubilados' y "también el que pedía que miraras a mediano plazo". Y sentenció: "Lo más importante es que Néstor gobernaba con alegría. Metía el chiste en la reunión, descontracturaba, encontraba siempre una diagonal. La realidad es que fueron cuatro años y medio maravillosos".

