Los hermanos Milei declararon un patrimonio de apenas 223.000 dólares

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentaron sus declaraciones juradas correspondientes a 2025 ante la Oficina Anticorrupción (OA), con incrementos patrimoniales que, a primera vista, muestran evoluciones muy diferentes entre ambos funcionarios. El patrimonio declarado por el Presidente creció 43,3% en términos nominales, mientras que el de su hermana aumentó 209,7%. Sin embargo, una parte central de esos saltos no provino de nuevos ingresos o adquisiciones, sino de la actualización del valor fiscal de bienes que ya poseían.

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Milei informó al cierre de 2025 bienes por $295.182.652,87, frente a los $206.046.375,48 que había declarado al finalizar 2024. La diferencia bruta fue de $89,1 millones. Al descontar una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, el patrimonio neto informado quedó en $294.596.295,87. La propia declaración identifica $73.005.241,07 como "diferencia de valuación de los mismos bienes", por lo que alrededor del 82% del incremento bruto de los activos del Presidente responde a la actualización de valores y no a una incorporación equivalente de riqueza nueva.

El principal movimiento fue la casa de 100 metros cuadrados que Milei posee en la Ciudad de Buenos Aires desde marzo de 2000. El inmueble pasó de estar declarado en $38.419.071,20 a $73.573.546,13, una suba de 91,5%. Los dos vehículos que figuran en la declaración, una Mercedes-Benz Sprinter modelo 2015 y un Peugeot RCZ Coupé modelo 2013, mantuvieron los mismos valores declarados: $20.173.600 y $16.254.200, respectivamente.

La evolución de los depósitos tampoco permite explicar por sí sola el incremento patrimonial. Una caja de ahorro en pesos pasó de $13.095.495 a $38.644.533, mientras que otros movimientos bancarios compensaron parcialmente esa variación. En términos agregados, los depósitos en pesos aumentaron unos $18,6 millones. El dato que permite mirar con mayor precisión la situación financiera del Presidente es el de las tenencias en moneda extranjera.

Milei declaró u$s65.562,10 depositados en cuentas bancarias al cierre de 2025, contra u$s65.542,49 un año antes. Es decir, compró apenas u$s19,61 adicionales durante el período, mientras que la valuación en pesos de esos dólares aumentó de $67,4 millones a $94,8 millones por el tipo de cambio utilizado para la declaración. A esa suma se agregan u$s20.000 en efectivo, que permanecieron sin cambios respecto de 2024. La tenencia total informada en dólares asciende así a unos u$s85.562,10 entre efectivo y depósitos. El salto patrimonial en pesos, por lo tanto, no se explica por una acumulación significativa de dólares, sino principalmente por la cotización utilizada para convertir las tenencias y por la revaluación del inmueble.

Ese punto abre una discusión que excede la comparación interanual de las cifras. Una declaración jurada patrimonial no constituye una fotografía del dinero disponible de un funcionario ni necesariamente refleja el valor de mercado de sus bienes. La propia estructura de estos formularios permite que una persona mantenga los mismos activos físicos y, al mismo tiempo, muestre un aumento nominal importante de su patrimonio debido a las valuaciones. La Oficina Anticorrupción dispone de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del Poder Ejecutivo desde 2012 y permite su consulta en formatos abiertos.

En el caso de Milei, además, hay una diferencia entre el volumen de ingresos declarado y el dinero que aparece incorporado a sus activos. Durante 2025 informó ingresos netos del trabajo y otras rentas por $81.806.723,92, por debajo de los $92.157.396,22 de 2024. Sus gastos personales, en cambio, subieron de $43.391.712,88 a $66.262.044,60. La combinación de esos datos no permite afirmar que haya existido un incremento patrimonial equivalente a los $89 millones que muestra la comparación bruta, porque buena parte de esa diferencia surge de revaluaciones.

La declaración de Karina presenta una particularidad todavía mayor. La secretaria general pasó de informar bienes por $11.401.021,93 en 2024 a $35.312.784,57 en 2025. El aumento nominal fue de $23,9 millones, equivalente al 209,7%. Su patrimonio neto, después de descontar deudas, pasó de $10.559.060,93 a $34.343.313,57. La explicación principal vuelve a estar en una propiedad.

El departamento con cochera de 150 metros cuadrados ubicado en Vicente López, adquirido en 2011, pasó de una valuación declarada de $3.992.825,14 a $28.162.492,74. La diferencia fue de $24.169.667,60, es decir, un incremento de más de seis veces en el valor declarado. La propia presentación atribuye $24.394.137,87 a la "diferencia de valuación de los mismos bienes". En el resto de sus activos no aparece una acumulación de dólares que acompañe el salto patrimonial. Karina informó apenas u$s 76,69 en una caja de ahorro, además de $500.000 en efectivo.

Sus depósitos y saldos en pesos aumentaron desde unos $4,4 millones hasta aproximadamente $5,9 millones, con la incorporación de una cuenta de pago de un proveedor de servicios de pago por $3.852.216. Sus ingresos netos del trabajo durante 2025 fueron de $33.124.206,02, frente a $35.752.225,78 en 2024, mientras que los gastos personales aumentaron de $31.031.592,04 a $33.688.374,25. La evolución patrimonial se encuentra explicada en buena medida por la actualización del valor declarado de un inmueble y no por una acumulación visible de efectivo o moneda extranjera. En el caso del Presidente, los datos disponibles muestran unos u$s85.562 entre efectivo y depósitos, mientras que en el caso de Karina la tenencia declarada de dólares es prácticamente inexistente. Al mismo tiempo, ambos informaron incrementos patrimoniales que, en términos nominales, alcanzaron cifras importantes.

El contraste con Manuel Adorni permite dimensionar por qué la discusión sobre las declaraciones juradas no puede reducirse a mirar el número final del patrimonio. La situación patrimonial del actual jefe de Gabinete sufrió modificaciones mucho mayores y fue objeto de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En su declaración jurada de 2025, presentada en junio de 2026 junto con rectificaciones de períodos anteriores, Adorni informó una situación patrimonial muy distinta de la que figuraba originalmente en sus presentaciones.

En la rectificación de su declaración de 2023, Adorni pasó a informar u$s 513.000 en efectivo, además de otros activos financieros y criptoactivos. En la declaración correspondiente a 2025, las tenencias de dólares en efectivo quedaron en u$s209.961,52. El propio Adorni