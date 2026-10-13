H.I.J.O.S. repudió las declaraciones de Massaccesi sobre Videla: "No fue presidente, es un genocida"

La agrupación H.I.J.O.S. Capital repudió las declaraciones de Mario Massaccesi, quien reveló detalles sobre en un documental basado en la vida del dictador Jorge Rafael Videla y aseguró que "hay un costado íntimo de él que no se conoce". La organización de derechos humanos no tardó en responder las polémicas afirmaciones: "Videla no fue presidente: es un genocida. Nuestro 'costado íntimo' es que los desaparecidos nos faltan desde hace 50 años", apuntó al cargar contra el conductor.

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A cinco décadas de la irrupción de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976, la figura de Videla continúa indefectiblemente asociada a los delitos de desaparición forzada de personas, torturas, ejecuciones sumarias y apropiación sistemática de bebés. Desde H.I.J.O.S. cuestionaron las intenciones del informe de Massaccesi: "¿Contar 'lo que no se ve' es que van a decir todo lo que callaron hasta ahora?: dónde están nuestros hermanos apropiados y los cuerpos de nuestros familiares", cuestionaron a través de sus redes sociales.

Las declaraciones que se dieron en la pantalla de El Trece desencadenaron un fuerte repudio y un incipiente debate mediático y social. Todo comenzó cuando el conductor le consultó sobre la maldad en los grandes dictadores de la historia. "Planteás dictadores, asesinos... ¿Rescatás que en algún lado hay una parte de humanidad?", le preguntó Mario Pergolini durante una entrevista en su programa Otro Día Perdido. Sin dudarlo, Massaccesi lanzó: "Yo creo que sí, lo que no los convierte buenos públicamente".

Ante la atención del estudio, el periodista justificó su postura argumentando que eso "no los convierte en buenos públicamente" ni justifica sus crímenes: "Sin embargo, ahora estoy haciendo un documental a propósito de Videla a partir de información, testimonios y cosas que tenemos que después vamos a publicar... hay una parte que no se ve de él".

Luego, lanzó otra frase que tuvo amplia repercusión: "El mundo está como está, no porque los malos hayan hecho mucho, sino porque los buenos no hemos hecho lo suficiente". Para dejar en claro su visión, también afirmó que a "todos se nos puede abrir la puerta de la furia y de la maldad".

El descargo de Massaccesi tras sus repudiables dichos: "Para que quede claro"

El periodista Massaccesi rompió el silencio en los micrófonos de Radio 10 para realizar un contundente descargo tras la ola de repudiables repercusiones y cuestionamientos que despertaron sus recientes y lamentables declaraciones. Al comenzar su explicación, el conductor arrancó de manera categórica para despejar cualquier tipo de especulación sobre su postura ideológica o periodística: "La única que me falta a esta altura de mi vida es lavarle la cara a Videla, ¡por favor!".

Frente al revuelo generado en las redes sociales y en distintos medios de comunicación, Massaccesi remarcó que busca calificar al genocida como lo que fue: "Ratifico lo que alguien dijo ahí en el piso: ¿Es un exdictador? Sí. ¿Es un expresidente de facto? Sí. ¿Es un asesino? Sí, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo".

En esa misma línea, se refirió al proceso judicial contra los responsables de la última dictadura cívico-militar: "Es absolutamente nefasto. Nunca debería haber sido indultado. Ya en el primer Juicio a las Juntas, que fue ejemplar en aquel momento, debería haber quedado preso; y bien preso estuvo después cuando se hizo el segundo juicio. Eso no hay dudas". Y agregó enfáticamente: "¿Lavarle la cara a qué y en función de qué?".

Posteriormente, el periodista dio detalles del trabajo periodístico en el que se encuentra trabajando y que desató la polémica: "Es un trabajo, para que quede claro, hay que esperar si finalmente lo terminamos de hacer porque es una investigación muy minuciosa a partir de un material inédito periodístico".

Asimismo, aclaró cuál es el enfoque del proyecto y negó que intente favorecer o justificar la figura del dictador: "No tiene nada que ver con los libros, ni con soltar, ni con humanizar, ni con nada. Es un material periodístico, estrictamente periodístico sobre hechos puntuales de la historia que tienen que ver con Videla, con el Golpe y con las consecuencias del Golpe".