Un lamentable momento se vivió al aire durante la entrevista entre Mario Pergolini y Mario Massaccesi. El conductor de televisión sorprendió al relatar detalles del proyecto en el que está trabajando y lanzó una aberrante reflexión sobre el genocida Jorge Rafael Videla.

{{{htmlAmp}}}

Todo comenzó cuando el conductor le consultó sobre la maldad en los grandes dictadores de la historia. "Planteás dictadores, asesinos... ¿Rescatás que en algún lado hay una parte de humanidad?", le preguntó Pergolini. Sin dudarlo, Massaccesi lanzó: "Yo creo que sí".

Ante la atención del estudio, el periodista justificó su postura argumentando que eso "no los convierte en buenos públicamente" ni justifica sus crímenes: "Sin embargo, ahora estoy haciendo un documental a propósito de Videla y hay un costado de él, íntimo, a partir de información, testimonios y cosas que tenemos que después vamos a publicar... hay una parte que no se ve de él".

Massaccesi profundizó sobre Videla: "A todos se nos puede abrir la puerta de la furia"

A pesar de que intentó aclarar rápidamente que esa faceta "no lo convierte en un bueno como presidente", Massaccesi profundizó su idea sobre la condición humana y lanzó una frase que no pasó desapercibida: "Yo creo que todos en algún momento se nos puede abrir la puerta de la furia, de la maldad, de lo cínico, pero también está ese otro espacio al que podemos ir".

Para cerrar su profunda reflexión frente al silencio atónito de Pergolini, el conductor concluyó: "El mundo está como está no porque los malos hayan hecho mucho, sino porque los buenos no hemos hecho lo suficiente".