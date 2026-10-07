El conductor Mario Massaccesi sorprendió al recordar en vivo desde una transmisión de Cuestión de Peso (El Trece) que el nutricionista Alberto Cormillot posee una gran colección de antigüedades en su hogar, más específicamente unos "enanos" que decoran el jardín del nutricionista.

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Todo comenzó cuando la esposa de Cormillot, Estefanía Pasquini, reveló el peculiar comportamiento que adopta cada vez que se pelea con Alberto Cormillot. Asimismo, el conductor del ciclo lanzó: "Son un matrimonio de tres. Estefi, Alberto y la balanza". Rápidamente, la nutricionista agregó: "En realidad la tercera es Ana, la señora que trabaja en casa".

A raíz de este diálogo, Estefanía confesó un habito de la pareja que, hasta el momento, era completamente desconocido: "Cuando estamos peleados nos vamos cada uno con el maniquí que le toca. El mío es Francisco. Cada uno se va a dormir con el suyo". Seguido de esta revelación, Massaccesi añadió: "Son una cuatreja. Esa casa es una porquería andante. Hay que sumar los enanos que Alberto tiene en el jardín".

Finalmente, la nutricionista señaló que los enanos que tienen en el jardín de su casa no son de su agrado: "Yo los odio. No los quiero a los enanos, son horrendos. Es más, Emilio me preguntó si podía tirar uno y yo le dije que sí. A un niño uno le diría que no, pero yo lo dejo".

La última eliminación de Cuestión de Peso

Micaela fue la última eliminada de Cuestión de Peso durante la emisión del viernes 25 de septiembre, después de no alcanzar el objetivo establecido en la balanza. La participante quedó a 1,200 kilos de la meta semanal y, por ese resultado, tuvo que dejar la competencia. Para ese momento llevaba casi dos meses en el programa y había bajado más de siete kilos.

La eliminación tomó por sorpresa a Micaela, que aseguró que no esperaba ese resultado. El equipo médico analizó junto a ella las posibles razones y señalaron que uno de los factores podía haber sido que no realizó el registro de sus comidas en el momento correspondiente.