Se enteró que su padre era un asesino, creó una organización de hijos de genocidas y una película cuenta su dura historia

En el marco del 50° aniversario de la última dictadura en Argentina y el avance de discursos negacionistas y de extrema derecha en el mundo, se estrenó en cines el documental Desobediente, película que invita a reflexionar sobre el terrorismo de Estado a partir de un inédito actor social en la defensa de los derechos humanos: nunca antes desde el propio seno familiar de los genocidas se habían organizado para condenar sus crímenes.

{{{htmlAmp}}}

¿Qué harías si te enterás que tu padre es un asesino?

Desobediente, dirigida por Federico Coringrato, cuenta, a través de la vida de Analía Kalinec, la experiencia de las hijas e hijos de genocidas que repudian los crímenes de sus padres y luchan por la defensa de la democracia. Analía Kalinec, la hija de un policía condenado a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad, emprende un viaje en busca de respuestas que la llevará a formar un colectivo internacional que no tiene antecedentes en la historia universal.

Eduardo Emilio Kalinec se desempeñó como comisario de la Policía Federal y fue condenado a prisión perpetua en el año 2010 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital Federal, acusado de crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO) sitios que funcionaron bajo la órbita de Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo del Ejército. En diciembre de 2025 se le concedió la libertad condicional, medida que fue ratificada por la Cámara de Casación en mayo de 2026.

La película retrata su camino personal desde la infancia, marcada por el amor filial, la ruptura ideológica y el dolor de haber sido declarada «hija indigna» por su padre y sus hermanas, trazando un recorrido que va de lo íntimo a lo político. Junto con personas que han vivido experiencias similares, Analía funda en 2017 en Argentina el colectivo Historias Desobedientes, una organización sin antecedentes en el mundo.

El relato se amplía y se conecta con familiares de represores en Chile, Uruguay, Paraguay, España y Alemania, que también eligen la desobediencia. A lo largo de este recorrido, Analía conversa con personalidades clave como Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo), el juez Daniel Rafecas, Ana María Careaga (víctima de Kalinec), el juez Baltasar Garzón, Loreto Urraca (nieta de un policía franquista) y Bárbara Brix (hija de un jerarca nazi), entre otros. La película fue filmada en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, España, Alemania y Polonia.

Cuándo y dónde es la función de Desobediente

La película Desobediente tendrá una función especial el 24 de septiembre a las 19 horas en el Espacio INCAA Norita Cortiñas, ubicado en Moreno 2654.