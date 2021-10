Guillermo Moreno sumó otra frase destituyente contra Alberto Fernández

El ex Secretario de Comercio Interior afirmó que la única forma de mejorar la situación del país es cambiando de Gobierno.

Guillermo Moreno hizo una contundente crítica hacia la gestión de Alberto Fernández y lanzó un mensaje destituyente contra el Gobierno. "Si anuncian el adelanto de las elecciones de alguna manera se va a ir ordenando esto", afirmó el ex Secretario de Comercio Interior de la Nación en diálogo con Radio Delta.

"El Gobierno no es apto, el Presidente no es apto entonces hace cualquier cosa desde hace 2 años", sostuvo Moreno y manifestó que, según su criterio "hay que cambiar de Gobierno" ya que el cambio de Gabinete "no fue suficiente".

"Alfonsín no se fue porque tenía ganas de irse, se fue por inepto. De la Rúa no se fue porque tenía ganas de irse, se fue por inepto. No hay alternativa", afirmó Moreno y dijo que "hay que hacerlo dentro de la ley". En este sentido, indicó: "Si anuncian el adelanto de las elecciones de alguna manera se va a ir ordenando esto y nos preparamos para elegir un gobierno apto".

El ex Secretario de Comercio Interior marcó que "ya que van 7 años de desastre económico", y explicó que ahora el secretario económico "tiene que optar entre controlar los precios o garantizar el abastecimiento".

Para Moreno, el Gobierno "no entiende lo que está pasando en la economía" y consideró que "la única solución es un gobierno peronista sin Alberto y sin Cristina". Además, indicó que actualmente "peligra la continuidad histórica del peronismo, porque es la primera vez que no lo votarían en los sectores populares".

Por otro lado, el ex funcionario opinó sobre el financiamiento a los viajes de egresados para los y las estudiantes secundarios en Provincia de Buenos Aires. "No es forma de educar a los pibes dándole viajes de egresados gratis, sino dándole un crédito a 30 años", reconoció Moreno y opinó: "Kicillof les está enseñando que las deudas no se pagan".