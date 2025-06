Sin euforia y con cautela, el Gobierno se desligó de la condena a Cristina Kirchner y criticó al PRO

Lejos de la euforia, en una Casa Rosada casi desierta reinó la cautela. Ante la ausencia de los Milei, las dos personas más importantes que habitaron Balcarce 50 en este histórico día fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo. En el Gobierno creen que con la condena a Cristina Kirchner el peronismo "se quedó sin su líder". Los libertarios criticaron fuerte al PRO por el supuesto "pacto de impunidad" con CFK que denunciaron hace meses los amarillos. Y se desligaron de responsabilidades ante el proceso judicial: "Nunca tuvimos nada que ver".

Hasta las 14 horas, en Rosada no esperaban que este martes sea el día de la ratificación de la condena contra CFK por parte de la Corte Suprema. Pero desde esa hora hasta las 16 los operadores judiciales de Milei ya estaban al tanto y el fallo era un hecho e iba a ser hoy. Y así fue.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A las 17.20, Milei sorprendió con un tuit y marcó la línea del Gobierno ante el silencio imperante de las últimas horas. La orden había sido callarse hasta que esté el fallo. Y ahí apareció el Presidente desde su hotel en Israel.

La línea fue pegarle al PRO y hablarle a votantes propios y ajenos dentro de la derecha: criticaron a los amarillos que hace meses le habían recriminado al Gobierno por un supuesto "pacto de impunidad" con CFK por la caída del proyecto de Ficha Limpia. "Muy extraño resultó el 'pacto de impunidad'. Fin", tuiteó Manuel Adorni tras el tuit de Milei, que había afirmado que "la República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuesto en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad".

También lo hizo la mano derecha de Santiago Caputo, Macarena Alifraco, quien escribió: "Condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la cara de todos los payasos que recorrieron los medios acusando un pacto de impunidad". Y el Nº2 de Adorni, Javier Lanari, siguió en esa sintonía: "Se la pasaron meses hablando de 'Pacto de Impunidad' entre Cristina y Milei. Acusaron al Presidente de hacer caer Ficha Limpia. Qué dirán ahora los que hicieron campaña con eso".

La lectura del Gobierno sobre el fallo

Apenas conocido el fallo contra CFK, se reunieron Santiago Caputo y Guillermo Francos en el despacho de jefatura de Gabinete. En el Gobierno afirmaron a El Destape que con este hecho "el peronismo se puede unir o romper en mil pedazos". Según un operador de Milei "eso pasa cuando cae un líder". "Una vez que no hay más líder, ya no hay más una líder de esos votos".

Ante la ausencia de CFK en el tablero electoral, en Casa Rosada entienden que no habrá en este año electoral transferencia de votos de manera exacta. "Ojalá fuese tan fácil esa transferencia de votos. Esos votos ya no los puede usar el peronismo. El mundo ya no funciona así", justificó una persona del entorno de Milei a El Destape.

Por otro lado, en Balcarce 50 intentaron mantenerse al margen de la decisión que tomó la Corte Suprema. "El Gobierno no tiene nada que ver con un juicio que lleva diez años. Lo que no hicimos fue interferir", argumentaron. "Nosotros no tenemos nada que ver", expresaron a este portal.

Sobre la crisis social y movilizaciones que puede llevar la ratificación de la condena a CFK, en el Gobierno están alertas: "Vamos a levantar todos los cortes que haya dentro de la ley y el orden", adelantaron. Y analizaron que "los cortes que hagan es beneficioso para nosotros porque jode a los laburantes.