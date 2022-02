Alberto Fernández: "Tenemos que distribuir trabajo e inversión, no asistencia social"

El Presidente anunció en Ciudad Universitaria inversiones en ciencia por 15 mil millones de pesos.

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que el Gobierno tiene que "distribuir trabajo e inversión, no asistencia social" y, por otro lado, reivindicó la labor de los científicos, especialmente durante la pandemia de coronavirus.

"Contamos con semejante capacidad; se están creando vacunas argentinas, tenemos la capacidad científica para poder hacerlo y tenemos la industria capaz de producirla", dijo el mandatario al encabezar en el Edificio “Cero + Infinito” de la UBA, que se encuentra en la Ciudad Universitaria, un plan de apoyos e inversiones por alrededor de 15 mil millones de pesos para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) durante este año.

Además, el mandatario aseguró que "no hay dinero mejor invertido que el que se invierte en educación, ciencia y tecnología". Y afirmó, según su visión: "La pandemia no nos detuvo".

Además se distanció de la idea de una parálisis durante los dos años más intensos de la pandemia de Covid-19, puso como ejemplo los 157 kilómetros construidos la ruta 11 durante ese lapso y el contraste con los menos de 20 que realizó el Gobierno de Mauricio Macri en ese lugar de la provincia de Buenos Aires.

“No se detuvieron los científicos, no se detuvo la obra pública, la construcción de colegios, no se detuvo absolutamente nada de lo que fuera poner de pie a la Argentina. Lo que ocurrió es que había algo más importante que era cuidar la salud, eso ocupó nuestra atención, pero no nos detuvo”, explicó.

También señaló que “la desigualdad en Argentina es enorme” y que, para revertirla se debe invertir, especialmente en ciencia y tecnología. "No tenemos que distribuir asistencia social, tenemos que distribuir trabajo, inversión. Eso es lo que tenemos que hacer. En los tiempos que vivimos, la inversión está ligada a ciencia y tecnología", apuntó, y añadió que a los peronistas no les "interesa el crecimiento" sino el desarrollo. "Soportamos todo, no solamente una pandemia. Nos levantamos de hiperinflaciones, del terrorismo de estado, de una guerra, vamos a levantarnos otra vez", concluyó su discurso.

Del acto participaron el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y el titular de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano. El plan comenzará a ejecutarse con la adjudicación de 6.000 millones de pesos a proyectos que se llevarán a cabo en instituciones científicas y universidades de todo el país.

Además, la iniciativa también impulsa acciones destinadas a pymes e iniciativas tecnológicas que puedan brindar soluciones a los problemas estructurales del desarrollo social y económico. En tanto, a las 16, el mandatario recibirá en Casa Rosada al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.