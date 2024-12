Se filtraron escandalosos audios de La China Suárez contra Pampita: "No tengo problema en decirlo"

Se filtraron los polémicos audios de La China Suárez sobre Pampita: "Mentirosa serial".

Luego de que La China Suárez y Pampita fueron vistas en un evento de forma muy amistosa, salieron a la luz unos polémicos audios de la cantante en donde habla sobre la modelo. Luego del escándalo que protagonizaron en 2015, cuando Pampita acusó a su entonces esposo, Benjamín Vicuña, de serle infiel con Suárez, ambas demostraron públicamente haber superado esta situación e incluso se definen como "familia". Pero estos audios cambian por completo el panorama.

Ahora que La China se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Wanda Nara también expusiera los chats con ella tras ser la tercera en discordia entre ella y Mauro Icardi, salieron a la luz estos audios. Esta situación se dio al aire en A la Tarde, ciclo emitido por América TV, en donde se escucha cómo Suárez hablaría de Pampita en los meses previos al escándalo que involucró a ambas.

"Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio, todo. Pero es la única persona por la que realmente siento odio", se escucha en estos audios que le habría mandando Suárez a Nara en 2018. En este marco, sumó: "Me ha hecho sufrir mucho, y me mintió. Yo no me hago la buena, ni mucho menos... pero tengo la consciencia tranquila. Es lo más malo que conocí". Además, apuntó contra la actitud de Pampita de haberse quedado con la casa del matrimonio: "Se quedó con la casa, se quedó con todo. Una genia, una genia mentirosa serial".

Estos audios se remontan al momento en que Suárez y Vicuña habían tenido a su primera hija en común, Magnolia, a quien aparentemente ella no quería presentar con Pampita. "Ella todavía no le conoce la cara a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif y cree mucho en las personas, y yo no. Y me dice que a Carolina del colegio le pidieron una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Le digo ni se te ocurra mandarle. No es una mina buena. Quiere la foto y la va a ojear porque a mi me hizo más macumba que no sé, ella y su mamá". Por último, sentenció: "La belleza no sirve de nada si sos mala. No brilla y no la quieren de verdad, se la pasa sufriendo y no le sirve de nada".

L-Gante terminó con el misterio y reveló cuándo empezó su relación con Wanda Nara

L-Gante se cansó de las especulaciones y, en medio del escándalo que atraviesa Wanda Nara con Mauro Icardi, confesó cuándo empezó su relación con la conductora. Luego de que ella misma confirmara su noviazgo, el cantante decidió contar cómo se dio todo desde su punto de vista.

En una entrevista que brindó con Martín Cirio para su canal de streaming, L-Gante confesó que a Nara la conoce hace 2 años y de ahí empezó su relación, con algunas intermitencias hasta el día de hoy. Precisamente, reveló que tardó 10 citas en darle un beso, ya que siempre que se encontraban, Wanda estaba junto a Kennys Palacios y no encontraban momentos de soledad.

"Eran tres o cuatro de la mañana. Yo estaba con un amigo que me segundeaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono me le intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos hacer percha (sic), pero después iba y no pasaba nada", empezó por contar. Luego detalló: "Era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? En un sillón, donde sea’. Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar".

En medio de esta situación, Elián Valenzuela reveló: "La acompaño para ver dónde me puedo quedar a dormir y, de repente, se hace la bol... y comenta: ‘Se apagó la luz’. Y yo pensé: ‘Ese es mi momento’. Y ahí nos dimos el primer beso". Pese a que esta situación pasó hace dos años atrás, la relación no se formalizó hasta ahora, ya que pasaron varios meses sin hablarse.