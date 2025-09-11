Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior: "El Gobierno está dispuesto a dialogar"

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que el gobierno de Javier Milei "está dispuesto a dialogar" con los gobernadores, a semanas de las elecciones para el Congreso de la Nación.

Catalán dio su visión sobre la nueva Mesa Federal que anunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que tiene el objetivo de "retomar el diálogo con gobernadores afines" al gobierno. De la mesa forman parte Milei, Francos, Catalán y el ministro de Economía, Luis Caputo. "La presencia del ministro de Economía es un compromiso", explicó en diálogo con La Nación Más Catalán, quien señaló que escucharán los reclamos de los gobernadores a los que puedan "dar respuesta".

"Empieza una segunda etapa", explicó el ministro del Interior, quien consideró que el Gobierno "evalúa que es necesario reforzar los diálogos políticos con una mirada federal".

Además, Lisandro Catalán marcó que el Gobierno nacional tiene "la relación institucional con los gobernadores" y destacó: "El jefe de Gabinete es Guillermo Francos y es una persona que todo el mundo reconoce por su capacidad de diálogo". Eso, para el ministro, "es una muestra de que el Gobierno está dispuesto a dialogar".

La nueva mesa federal

Más temprano este miércoles, Guillermo Francos había anunciado la conformación de esta nueva mesa, que comparte con Catalán, Milei y Luis Caputo. "Siguiendo las instrucciones del presidente Javier Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán", comenzó el mensaje que Francos publicó X.

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", añadió Francos.

Un rato después, Lisandro Catalán compartió su primer mensaje en redes sociales como ministro del Interior. "Con responsabilidad, hoy inicio el camino como ministro del Interior, reafirmando el compromiso que tiene este Gobierno con fortalecer nuestras instituciones y avanzar en la construcción de una Mesa Federal de diálogo y consenso que representen a todos los argentinos", escribió en su cuenta de X quien hasta el martes cumplía el rol de vicejefe de Gabinete del Interior.