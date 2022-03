"Gestapo" antisindical: empresario se distanció del gobierno macrista y dio detalles de la reunión en el BAPRO

El constructor y desarrollador inmobiliario Fabián Cusini fue indagado este martes por el juez Ernesto Kreplak. A diferencia de los anteriores empresarios, aceptó declarar. Qué dijo sobre el encuentro en el Banco Provincia.

El constructor y desarrollador inmobiliario Fabián Cusini fue indagado este martes por el juez Ernesto Kreplak en el caso “Gestapo" antisindical. A diferencia de los tres anteriores empresarios que se presentaron en los tribunales federales de La Plata, Cusini no presentó un escrito sino que aceptó declarar. El empresario brindó detalles de la reunión que se realizó en el Banco Provincia, de la que fue parte y donde se coordinó la persecución judicial del gremialista Juan Pablo "Pata" Medina. Se distanció de los funcionarios macristas y criticó a la UOCRA. Su declaración tiene la misma falencia que la del resto de los empresarios: no logra explicar su rol luego del encuentro en el BAPRO cuando realiza presentaciones contra Medina en sintonía con las reclamadas por los espías de la AFI.

Cusini se presentó como miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos y contó que participó de varias reuniones “para tratar el tema UOCRA La Plata”. En relación a la que se realizó el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia sostuvo que le llamó la atención que “se hiciera en Capital, dado que generalmente las reuniones que teníamos por la Cámara eran en provincia de Buenos Aires o locales”. También, dijo, lo sorprendió “la cantidad de gente”. Aseguró que a algunos conocía, como el intendente de La Plata, Julio Garro, “pero había otros que no”. “Por otro lado, había personas que no se habían presentado, habían dado su nombre de pila. Yo creía que esta gente pertenecía al Ministerio de Trabajo, dado que esta cuestión con la UOCRA tenía que resolverse por ese Ministerio”, agregó al referirse a los tres altos directivos de la AFI que condujeron la reunión. Es decir, buscó tomar distancia del armado de la exSIDE.

También recordó que el ministro de Trabajo del gobierno de Vidal, Marcelo Villegas, hizo “mucho hincapié en que las Cámaras hagan una denuncia, una nota, en la que se indique lo que sus afiliados o socios estaban pasando”. Incluso, “en ese momento repartieron un papelito que no recuerdo lo que decía, y nos instó a que presentemos las notas en el Ministerio de Trabajo”. Eso fue lo que hicieron. Esas notas se presentaron en la cartera laboral luego de la reunión. Y Villegas el 25 de agosto de 2017 las llevó a la Justicia federal de Quilmes, donde tramitaba una de las diversas causas que se le habían abierto a Medina. En esa causa llamaron a los empresarios como testigos. Tal como publicó este medio, el juez federal de Quilmes a cargo de esa pesquisa, Luis Armella, mantuvo llamados con varios integrantes de la mesa de la "Gestapo", entre espías y funcionarios de Vidal, en momentos en que se coordinaba la avanzada contra el gremialista.

Con respecto a la nota que les entregaron en la reunión Cusini dijo no recordar mucho. “Creo que tenía palabras sueltas o frases, no era el modelo de un escrito judicial para presentar”, aclaró. Todo indica que eran las palabras que debían utilizar en sus presentaciones: “Coacción”, “amenazas”, “comportamiento delictivo”, “desmanes”, entre otras.

En otro pasaje de su indagatoria, Cusini se refirió a su ingreso al Banco Provincia para participar de la reunión del 15 de junio de 2017. Relató que cuando llegó había una mesa, dio su nombre, y alguien “de arriba” lo fue a buscar porque no podía entrar solo al SUM del séptimo piso donde se realizó el encuentro. Se dirigió al ascensor y lo acompañaron a la sala.

Cusini también señaló que “en la reunión se indicó que iba a haber una nueva reunión, que se iba a celebrar el miércoles siguiente, pero tengo entendido que no se realizó, no lo puedo precisar, por lo menos yo no concurrí”. Efectivamente, la reunión de la "Gestapo" se cierra con una convocatoria a un nuevo encuentro que los investigadores aún no tienen claro si se concretó o no.

Según pudo reconstruir El Destape, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, concluyó aquel encuentro en el BAPRO diciendo: “El miércoles que viene en el mismo lugar, a las 11 acá”. Al cerrar la reunión, Villegas miró con complicidad al agente de la AFI Darío Biorci en busca de legitimar su afirmación de repetir el encuentro. El jefe de gabinete de la exSIDE y cuñado de la subdirectora de la agencia, Silvia Majdalani, asintió con la cabeza. Acto seguido, Villegas aclaró que para la semana que seguía estaría de viaje pero que el cónclave se realizaría igual.

Durante su indagatoria, Cusini contó que el empresario Gustavo Tejada Ibáñez, quien también participó del encuentro en el Banco Provincia y fue uno de los denunciantes de Medina, fue el que le presentó al subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, otro de los imputados en el caso "Gestapo" M.

Cusini narró que “próximo a la reunión” mantuvo “una comunicación por este tema (UOCRA – La Plata) con Grassi”. No recordaba si el contacto fue telefónico o personal. Pero en aquel diálogo, Grassi le dijo que hiciera una denuncia judicial. “Pero yo creía que el poder de policía lo tenía el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Trabajo, por eso es que no hice la denuncia judicial en ese momento”, se intentó justificar. Luego agregó que tenía miedo a represalias.

El vínculo con Grassi continuó post encuentro en el BAPRO: “En un memento fue imposible mantener las obras abiertas, para el mes de septiembre se lo comento a Gustavo Tejada que no se podía más y recibo un llamado de Grassi o yo lo llamo, no me acuerdo”. Entonces, el funcionario de María Eugenia Vidal le insiste con que haga la denuncia, según relató el empresario. Finalmente, la presentó el 14 de septiembre de 2017.

A lo largo de su declaración, Cusini criticó el accionar de la UOCRA. Dijo que nunca “nadie de los tres poderes” le “dio una mano” y que siente “una total indefensión”. Lo curioso es que Cusini estaba siendo indagado. Se investiga si fue parte de una asociación ilícita con otros empresarios, funcionarios bonaerenses y espías para armarle causas al “Pata” Medina. Pero el empresario quiso resaltar que se siente “una víctima de la UOCRA”.

El juez le realizó una serie de preguntas al empresario. Una, importante, fue si antes de la reunión había realizado por estos mismos temas una denuncia penal. “Que yo recuerde, no”, respondió. “El Ministerio de Trabajo siempre fue cómplice de la UOCRA. La verdad que teníamos miedo”, se intentó justificar. Entonces, le preguntaron qué se había modificado para que cambiara de posición y decidiera denunciar a Medina. Respondió que “ya no podía seguir así”.

La declaración de Cusini sigue la línea de los anteriores tres empresarios que fueron indagados (Ricardo Alconada, Guillermo Moretto y Jorge Del Río): busca distanciarse del gobierno macrista. Pero esa intención tiene una dificultad que es que los propios empresarios siguieron los pasos que les dieron en esa reunión. Pareciera que la actividad que cumplieron después, al presentar las notas en el Ministerio de Trabajo y acudir a la Justicia, no la logran explicar. Solo aseguran que los hechos que denunciaron fueron reales. Uno de los interrogantes que queda sin responder, por ejemplo, es por qué los empresarios que declararon como testigos en la causa federal contra Medina omitieron hacer referencia a la reunión en el Banco Provincia cuando prestaron testimonio en la Justicia.

https://www.eldestapeweb.com/politica/gestapo-antisindical/gestapo-m-el-segundo-indagado-del-caso-apunto-contra-el-gobierno-macrista-2022350546

Los restantes empresarios que participaron de la reunión continuarán declarando durante esta semana. El lunes próximo están citados los funcionarios bonaerenses. Villegas es el primero que fue convocado, para el 14 de marzo. Los últimos en ser indagados serán los espías de la AFI. Concluidas las indagatorias, el juez Kreplak deberá resolver la situación procesal de los imputados. Esto es, si los procesa, les dicta la falta de mérito o los sobresee.

No se descarta que Kreplak realice un nuevo llamado a indagatoria. En el caso está imputada Vidal, se entrecruzaron los llamados del juez Armella y la querella llegó a pedir la imputación del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, del ex jefe de la AFI Gustavo Arribas y de su segunda Silvia Majdalani, además de la del expresidente Mauricio Macri.