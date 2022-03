Gestapo antisindical: el segundo indagado del caso apuntó contra el gobierno macrista

El empresario Guillermo Moretto se negó a declarar pero presentó un escrito donde dijo que fue invitado a la reunión en el Banco Provincia por el ministerio de Trabajo provincial y que no sabía que participaban agentes de la AFI. Se preocupó por resaltar que no hizo nada que implicara consentir lo que se dijo en el encuentro.

Este viernes se realizó la segunda indagatoria del caso “Gestapo antisindical”, una investigación que complica a la exgoberndora María Eugenia Vidal y hasta al expresidente Mauricio Macri. El empresario Guillermo Federico Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, quien participó de la reunión en el Banco Provincia en la que se coordinó el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo Medina, se presentó en los tribunales federales de La Plata, se negó a declarar pero acercó un escrito donde rechazó las acusaciones en su contra y apuntó contra el gobierno macrista.

Respecto a la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia, Moretto dijo que fue invitado por el Ministerio de Trabajo bonaerense, que no fue secreta sino un encuentro institucional y que concurrió en defensa de intereses sectoriales públicos de los arquitectos. También indicó que no sabía que participarían agentes de la AFI ni que se filmaría y que es ajeno a los hechos que se le imputan. Se preocupó por resaltar que no hizo nada que implicara consentir lo que se dijo en el encuentro en el BAPRO, de la que participaron tres altos directivos de la exSIDE y funcionarios bonaerenses. Es decir, buscó desligarse del gobierno macrista. “Cualquier otra intencionalidad atribuible a funcionarios u otros individuos presentes es absolutamente ajena a la institución y, por supuesto, a mi persona”, señaló en su presentación de este viernes.

Básicamente, sostuvo lo mismo que el primer indagado de la causa, Ricardo Alconada Magliano, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, quien también se negó a declarar este jueves y presentó un escrito.

No obstante, ambos empresarios siguieron las indicaciones que se dieron en la reunión de la Gestapo antisindical. Por ejemplo, ambos presentaron notas ante el Ministerio de Trabajo bonaerense apuntando contra el Pata Medina, líder de la UOCRA platense. Esas notas luego fueron llevadas el 25 de agosto de 2017 al juzgado federal de Quilmes por el titular de la cartera laboral, Marcelo Villegas, participante de la reunión de la Gestapo. En ese juzgado tramitaba una causa abierta contra Medina por una denuncia anónima que tiene todo el sello de los servicios de inteligencia.

A raíz de esa presentación de Villegas en la Justicia, los empresarios fueron citados como testigos en esa pesquisa. Así se articuló la causa federal contra Medina. Los cruces telefónicos ordenados por Kreplak en la investigación de la Gestapo M evidencian contactos entre el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y varios participantes de la reunión Gestapo como el propio Villegas y el espía Juan Sebastián De Stéfano, por ejemplo. Las comunicaciones se dieron en pleno avance del proceso contra el gremialista. Villegas incluso cuenta con un ingreso a la AFI el 31 de julio de 2017. Y en su agenda se da cuenta de encuentro suyo con la Nº 2 de la agencia, Silvia Majdalani, el 12 de junio de aquel año.

Respecto al contenido de la nota que presentó ante el ministerio de Trabajo bonaerense, Moretto dijo que refleja una situación real, en la que su sector venía trabajando por distintos medios pero siempre de modo legal y público. Algo similar había sostenido Alconada Magliano el jueves. En las presentaciones de los empresarios contra Medina se utilizaron términos que habían sido sugeridos durante el encuentro en el BAPRO para darle fuerza a las denuncias contra el gremialista de la UOCRA.

Próximas indagatorias

Las indagatorias continuarán el próximo lunes. Entonces, está citado Jorge Del Río, presidente de APYMECO. El 8 de marzo próximo el convocado es Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario. También será indagado Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO). A Marcelo Jaworski, director general de COPTERO, Kreplak lo citó para el 10 de marzo.

Concluida la tanda de empresarios empezarán a desfilar por tribunales los ministros de Vidal.

El primero en ser citado fue el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. El juez federal de La Plata lo espera el 14 de marzo a las 10:30 horas. Villegas es uno de los protagonistas de esta causa. Es el ministro de Vidal que deseó una Gestapo para “combatir” a los sindicatos. Y tal como se desprende de la investigación mantenía un “grupo de trabajo” con otros funcionarios macristas para seguir de cerca el tema “UOCRA-La Plata”. Tal como publicó este medio, el ministro de Trabajo tiene ingresos a la AFI; encuentros con la Nº 2 de la agencia, Silvia Majdalani; y decenas de llamadas con Vidal y con otros imputados en el caso en momentos claves de la avanzada contra Medina.

Luego de Villegas está convocado a prestar declaración indagatoria el ex ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, que también estuvo en el encuentro del BAPRO. Y el 17 de marzo la cita es con el ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, otro exfuncionario que aparece muy activo durante el desarrollo del “plan Gestapo”. Al igual que Villegas, mantiene ingresos a la AFI y contactos telefónicos con varios de los imputados en momentos determinantes para la pesquisa.

Para el 21 de marzo, Kreplak llamó al senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, exintegrante del Consejo de la Magistratura provincial y participante de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia. Para que declare el legislador, el juez pidió su desafuero de la Cámara de Senadores provincial.

El 23 de marzo, quien deberá presentarse en los tribunales federales de La Plata es el actual intendente de esa ciudad, el dirigente de Cambiemos Julio Garro. Garro también tiene ingresos a la AFI, llamadas con Vidal 6 días antes de encontrarse con Majdalani y fue impulsor desde la intendencia de una de las denuncias que se realizaron contra Medina.

El cierre de esta primera tanda de indagatorias concluirá con la citación de los tres altos jerarcas de las AFI que participaron del encuentro en BAPRO. El 25 de marzo está convocado el ex jefe de gabinete de la agencia, Darío Biorci, cuñado de Majdalani. El 29 de marzo quien deberá concurrir a tribunales es el ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano. Por su parte, el ex director de Contrainteligencia, Diego Luis Dalmau Pereyra, está citado para el 31 de marzo.

Tras terminar la ronda de indagatorias, el juez deberá resolver la situación procesal de los indagados. Es decir, deberá definir si los procesa, sobresee o dicta la falta de mérito. No se descarta que Kreplak realice una nueva tanda de indagados. En el caso está imputada Vidal, se entrecruzaron los llamados del juez Armella y la querella llegó a pedir la imputación del procurador bonaerense Julio Conte Grand, del ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, de su segunda Majdalani y del expresidente Mauricio Macri.