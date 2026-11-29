La jornada “Coordinar para Ganar” reunió el viernes en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA a dirigentes de distintos sectores del peronismo y de otras fuerzas políticas. El encuentro abrió una discusión sobre la estrategia opositora para 2027. ¿Un frente “lo más amplio posible” es la mejor apuesta para derrotar a Javier Milei o puede terminar por facilitarle las cosas al oficialismo? Uno de los ejemplos más citados fue el de Lula en Brasil, que sumó a sectores de derecha y logró movilizar a votantes desencantados en el balotaje para evitar un triunfo de la ultraderecha. “Un acuerdo que le sume al peronismo sectores no peronistas que también estén contra Milei, lo veo como positivo aunque hoy es difícil de cuantificar”, explicó Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina. Juan Courel, de la consultora Alaska, planteó el riesgo de esa estrategia. “Un frente anti Milei reduce las opciones en primera vuelta y le despeja el electorado antikirchnerista a Milei. Es mala estrategia”, sostuvo.

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La convocatoria corrió por cuenta del diputado Martín Lousteau junto a centros de estudios del radicalismo alfonsinista y el mensuario Le Monde Diplomatique. En la mesa de cierre, junto a Lousteau se ubicaron el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, del MDF de Axel Kicillof; la senadora Juliana Di Tullio, alineada con Cristina Kirchner; el diputado Guillermo Michel, del Peronismo Federal y cercano a Sergio Massa; el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y el ex presidente de la Cámara baja Emilio Monzó, quien busca armar una propuesta de centro; coordinados por el ex ministro de Cultura macrista Pablo Avelluto. Una paleta de colores interesantes, incluso por el hecho de que estuvieran representados los tres principales sectores del peronismo.

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Los expositores coincidieron en que la oposición debía ofrecer un proyecto propio frente a las políticas de Javier Milei. “No alcanza con oponernos. Tenemos que ofrecerle a la sociedad algo diferente, un proyecto que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción y las oportunidades”, sostuvo Katopodis. Como primer paso, propuso que las fuerzas opositoras acordaran votar en contra de las iniciativas del Gobierno en el Congreso. También planteó que ese acuerdo debía garantizar “que ningún gobierno extranjero, que ninguna embajada ni multimillonario decida los destinos de la Argentina”. Di Tullio dijo que no creía en el “antimileísmo” y apuntó contra el antiperonismo. “Es lo que hace que exista Milei”, aseguró.

Durante la jornada expusieron especialistas internacionales que habían trabajado en campañas exitosas contra la ultraderecha. Los organizadores destacaron la charla de apertura con la cantante Lali Espósito y la cineasta Lucrecia Martel, que llevó la discusión más allá de la dirigencia política y puso en debate los valores culturales y democráticos que el mileísmo cuestiona. “La cultura es la guerra por las buenas, pero debería ser un lugar de encuentro”, dijo Martel al referirse a la “batalla cultural” que promueve el oficialismo. “No es mala idea trabajar sobre el consenso democrático, es inteligente ampliar. Un armado que vaya más allá del peronismo para ganarle a Milei. A quien hable de defender la democracia, la ciencia, la educación y la salud pública el peronismo debería intentar sumarlos”, sostuvo Nejamkis. Como antecedente, recordó que Néstor Kirchner buscó sumar a su armado a dirigentes de centroizquierda por fuera del peronismo.

“Es interesante que un año antes de la elección haya una movida para comenzar a explorar la posibilidad de un acuerdo. El paraguas del antimileismo es muy amplio, porque incluye también una parte de antiperonismo”, analizó Gustavo Córdoba, de Zuban Córdoba. Se refería, por ejemplo, a votantes de Martín Llaryora en Córdoba o de Maximiliano Pullaro en Santa Fe. Según el consultor, una parte de la población sigue de cerca los movimientos de la dirigencia y podría valorar que fuerzas distintas empiecen a explorar un acuerdo. Los analistas señalaron que entre quienes rechazan a Milei hay votantes que también tienen reparos institucionales hacia el peronismo. Es el sector “ñoño republicano” al que Patricia Bullrich parece dirigirse con su toma de distancia de la Casa Rosada. Si el diálogo que se abrió el viernes tiene continuidad, el acercamiento entre esas fuerzas podría captar la atención de esos votantes.

El diputado y politólogo Sebastián Galmarini coincidió en que el peronismo debe buscar al electorado de centro, aunque puso en duda que una foto de dirigentes sirva para atraerlo. “Son sellos políticos, no son electores”, subrayó sobre la mesa del viernes. A su juicio, la imagen difícilmente interpele a ese 30% del electorado que rechaza lo que hoy le ofrece la política. Como ejemplo de un acercamiento que sí valdría la pena explorar, propuso recomponer el vínculo con el campo, del que el peronismo se distanció a partir de las retenciones móviles impulsadas, precisamente, por Lousteau. Con el mismo criterio, Galmarini expresó reparos similares sobre el encuentro que organizó Sergio Massa en San Fernando, del que él mismo participó. Dijo que, para entender cómo llegar a ese electorado, estudia el caso de Brasil, donde Lula logró lo que llamó un “efecto reversión” al sumar apoyos por fuera de su base tradicional.

Otros analistas lo consideraban directamente una mala estrategia. Según Courel, juntar todas las opciones opositoras le facilita el discurso antikirchnerista a Milei. "Tener un adversario no alcanza para darle entidad a un espacio", planteó Mora Jozami, de la consultora Casa Tres. También estaban quienes sostenían que la foto del viernes invitaba a Milei a retomar su prédica "anticasta" y contra "el partido del Estado". "Milei ya no representa el discurso contra la casta. Ese electorado lo perdió y sólo mantiene el antiperonismo tradicional, que siempre rondó el 40%, que fue lo que sacó Macri cuando perdió", aseguraba Gustavo Córdoba. También Nejamkis sostenía que la oposición no podía