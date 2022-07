El gobierno ratificó que continuará con el plan económico: "Garantizado"

La portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, descartó cambios en el programa económico del Frente de Todos, tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y la llegada de Silvina Batakis. Además afirmó que el diálogo entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se volverá a repetir.

"El plan económico que se está llevando a adelante y el rumbo están garantizados porque es lo que nos permite avanzando en lo que nos habíamos comprometido", afirmó Cerruti en diálogo con Futurock, que consideró que las las diferencias que hay entre distintos sectores el Frente de Todos radican "cómo se profundiza" el programa económico.

En esa línea, la funcionaria nacional afirmó que "no va a haber ninguna modificación respecto al rumbo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", recordando que "Silvina tiene que hacerse cargo de ese enorme ministerio y plantear su propio esquema de funcionamiento".

Respecto a la renuncia de Guzmán, que se dio en medio del acto de la vicepresidenta en Ensenada, Cerruti conjeturó que es "un lugar de mucha tensión ejercer un cargo en la política" y que "implicaba un enorme desgaste personal y de lo que entendía como su visión de la política y que, en un momento eclosionó". "La decisión, si bien dice que la venía rumiando hace un tiempo, la tomó en el momento que consideraba que no podía más que la tenía que hacer", señaló la portavoz, que afirmó que el ex funcionario "venía haciendo una gran gestión".

Para la portavoz, el ex funcionario "fue un excelente ministro de Economía, su plan económico nos está permitiendo crecer a tasas increíbles, que crezca el empleo, y llegar a acuerdos con la deuda que son muy beneficiosos". Según relató, el economista llamó por teléfono a Fernández el sábado a la tarde y le avisó de su renuncia. "No creo que hayan hablado cuando la iba a presentar", señaló Cerruti, que agregó: "El Presidente tiene un enorme respeto por Martín y no quería que renunciara ese día. No estuvo contento con esa renuncia".

Respecto a Batakis, la portavoz sostuvo que "hizo una gestión enorme en la provincia de Buenos Aires" y la definió que "es una gran economista, muy sensible y sensata", a la vez que destacó su condición de "feminista y ambientalista". También afirmó que el nombre de la economista fue una "recomendación de (el titular del Banco Central) Miguel Pesce" y que luego contó con el aval de la Vicepresidenta.

Por otra parte, Cerruti afirmó que la conversación entre el Presidente y la Vicepresidente fue "en buenos términos", ya que "son dos dirigentes que se conocen de toda la vida y compartieron muchos momentos juntos". Consultada sobre si habrá una reunión este lunes, la portavoz indicó: "No se si en el día de hoy, pero van a seguir conversando".

Respecto a la posibilidad de que Massa asumiera la jefatura de gabinete, la portavoz sostuvo que "no" se le ofreció el cargo. "Él tiene un rol central en la Cámara de Diputados", añadió y entendió que "siempre aparece el nombre" ante las posibilidades de cambios en el gabinete, ya que "es el mejor para una cantidad de cosas".