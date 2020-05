Héctor Magnetto, dueño de Grupo Clarín y Cablevisión Holding, empresas que pidieron ayuda al Estado luego de fugar capitales.

El director de El Destape, Roberto Navarro, realizó un interesante mano a mano con Ari Lijalad y Nicolás Lantos en el pase de Navarro 2023 (por FM 107.3), en el que analizaron el otorgamiento de créditos para pagar salarios de empresas y cómo replantearlo para que ayude a cientos de pymes a no quebrar.

“Es muy difícil encontrar algo peor para un país que empresas que ganan la guita y se la llevan al exterior”, comenzó el periodista y agregó que "nuestras propias empresas en vez de invertir, se la llevan al exterior y nos hacen una daño enorme": "No reinvierten, nos restrigen las inversiones".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Navarro analizó la nota de El Cohete a la Luna con el nombre de las empresas que fugaron sus divisas y la contrastó con la revelación de Ari Lijalad sobre el sistema de créditos: "En algunos casos son fugas de empresas de servicios públicos, que nos cobraron terribles tarifazos con la excusa de que tenían que reinvertir. Y se la estaban fugando. Ari completa esa faena dando otro el dato. Nuestro Estado le está pagando los salarios a los empleados de esas empresas. Es un dinero que se ahorra la empresa".

En su nota de este domingo, Horacio Verbitsky reveló: "El Grupo Clarín formó activos en el exterior por unos 650 millones de dólares, por medio de Telecom, la empresa que adquirió en 2017. También integra el pelotón puntero la española Telefónica, con más de mil millones de dólares fugados. Entre Fiat Auto e Iveco, restaron a la producción y el consumo locales cerca de 500 millones de dólares. Una suma similar se inscribe en el haber de los Rocca, a través de distintas empresas de la transnacional italiana con sede en Luxemburgo, como Tecpetrol, Siderar y Transportadora de Gas del Norte. Tanto Arcor como Aceitera General Deheza fugaron 250 millones de dólares cada una.

Dos de estas empresas, Clarín y Techint recibieron fondos del Estado para pagar sueldos en sus empresas monopólicas e incluso Paolo Rocca utilizó ese dinero para pagar parte de su salario de CEO.

Yo hable con altos funcionarios de Gobierno que me dijeron: “Roberto, nosotros no sabemos si es Techint o Clarín, es una computadora que registra un CUIT. Yo les creo y ni siquiera pido que discriminen a Clarín, eso generaría un problema. Digo que el mismo sistema ATP, que es excelente. Lo que vemos es que hay una cantidad de dinero finito. Que hay pymes que no le llega el dinero y otras empresas que no lo necesitan y si lo recibieron.

Lo que sabemos que están haciendo es ajustarlo y decir ‘si vos fugaste divisas, vos no podés acceder a esto; si vos repartiste utilidades, no podés acceder a esto’. Y por ahí, ese dinero que te ahorras, podés flexibilizarlo a las pymes y calificar para que lo reciban a muchas pymes que no lo estaban. Así vamos a salvar un montón de pymes, y un montón de empleos.