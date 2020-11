El general retirado y ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, César Milani, criticó la Mesa de Enlace formada por personal retirado de las Fuerzas Armadas, y aseveró: “Han destruido el sistema de defensa durante cuatro años y no dijeron nada. Y ahora salen a conformar una mesa de enlace”. “¿Por qué no se planteó durante los cuatro años del gobierno anterior? ¿O será que los objetivos estaban cubiertos por la desastrosa política de defensa del macrismo?”, se preguntó el ex general.

En diálogo con Roberto Caballero en El Destape Radio, Milani aseguró que los integrantes de esta agrupación “no son representativos del conjunto de militares en actividad y retirados, ni mucho menos de sus familias”. “¿A quién van a representar estos señores? Hablo del objetivo de amalgamar a la familia de los uniformados. ¿Qué significa eso?”, señaló respecto a uno de los objetivos formulados por la mesa.

Respecto a los intereses políticos de esta Mesa de Enlace militar y de seguridad, compuesta por dos sucesores de Milani (Cundom y Pasqualini) y un ex jefe de la Policía Bonaerense de la gestión Vidal (Bressi), el general retirado afirmó que “detrás de esta organización hay sectores políticos vinculados especialmente al radicalismo y a Cambiemos”. “Quisiera que especifiquen cuáles son los lugares en donde se reúnen los retirados, a quiénes representan estas identidades”, insistió.

“No respondan a proclamas de agoreros que no representan a nadie. Acá está la Constitución Nacional que dice quién representa al Poder Ejecutivo, que es el Ministerio de Defensa”, sostuvo Milani, quien fuera acusado de delitos de lesa humanidad y absuelto en 2019.

Veteranos de Malvinas se despegaron de la Mesa de Enlace

La Asociación de Veteranos de guerra de las Islas Malvinas publicó un comunicado con la firma de su presidente, el general retirado Sergio Fernández, en donde enfatizó en que “no participa ni participará de la denominada Mesa de encuentro de Defensa y Seguridad”. Aclaró que “fue invitado” Fernández por los impulsores de la iniciativa a una reunión de lanzamiento y dijo haber “desconocido” el texto con el que se dio a conocer públicamente.

En ese comunicado, los integrantes de la denominada Mesa de Encuentro pidieron participar del debate político sobre la defensa y la seguridad nacional del 11 de noviembre, unificar a las Fuerzas Armadas con la seguridad interior. “Expone conceptos totalmente inaceptables para este (por Fernández) y para la Asociación”, explicaron y agregaron: “Dicha nota no fue avalada antes ni después de su publicación ni se aceptan los conceptos expresados en la misma".