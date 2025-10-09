En un Polideportivo Gatica repleto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió al primer candidato de la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana. De cara a las elecciones legislativas nacionales, lanzaron dardos contra el presidente Javier Milei.

En su discurso, Taiana destacó que: "El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha demostrado que se puede trabajar de otra manera y que hay otra Argentina posible. El modelo de país de Milei es inviable y no lo va a aceptar el pueblo. Por eso el 26 de octubre vamos a darle una nueva derrota y vamos a demostrar que la mayoría de la Argentina nos acompaña y que hay otro modelo. Ese día vamos a pararlo y desde allí construir los acuerdos y alianzas que pongan en marcha el modelo que llevaremos adelante desde 2027".

Por su parte, Ferraresi recordó: "Perón siempre planteaba que la lucha era un proceso permanente, por eso todos tenemos que ser parte de la gesta para volver al gobierno". Y agregó: "Cuando decían que les íbamos a sacar el cuerpo a esta elección, los intendentes se lo ponemos más que nunca. Con Axel mostramos que hay una manera distinta de gobernar: un gobierno eficaz, con déficit cero y obra pública".

Del acto participaron también la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra, la diputada provincial electa Romina Barreiro, además de otros dirigentes y funcionarios provinciales y locales.