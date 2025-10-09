EN VIVO
Fuerza Patria

Ferraresi y Taiana encabezaron un multitudinario acto en Avellaneda: "El modelo de Milei es inviable"

El candidato a diputado nacional aseguró que el 26 de octubre Fuerza Patria le dará "una nueva derrota” al gobierno de Javier Milei. El intendente de Avellaneda señaló que "hay una manera distinta de gobernar", con "déficit cero y obra pública". 

09 de octubre, 2025 | 12.39

En un Polideportivo Gatica repleto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió al primer candidato de la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana. De cara a las elecciones legislativas nacionales, lanzaron dardos contra el presidente Javier Milei

En su discurso, Taiana destacó que: "El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha demostrado que se puede trabajar de otra manera y que hay otra Argentina posible. El modelo de país de Milei es inviable y no lo va a aceptar el pueblo. Por eso el 26 de octubre vamos a darle una nueva derrota y vamos a demostrar que la mayoría de la Argentina nos acompaña y que hay otro modelo. Ese día vamos a pararlo y desde allí construir los acuerdos y alianzas que pongan en marcha el modelo que llevaremos adelante desde 2027".

Por su parte, Ferraresi recordó: "Perón siempre planteaba que la lucha era un proceso permanente, por eso todos tenemos que ser parte de la gesta para volver al gobierno". Y agregó: "Cuando decían que les íbamos a sacar el cuerpo a esta elección, los intendentes se lo ponemos más que nunca. Con Axel mostramos que hay una manera distinta de gobernar: un gobierno eficaz, con déficit cero y obra pública".

Del acto participaron también la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra, la diputada provincial electa Romina Barreiro, además de otros dirigentes y funcionarios provinciales y locales.

 

 

MÁS INFO

Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas