Santiago Cafiero, sobre el Frente de Todos: "El Presidente es el imprescindible"

El canciller no descartó una PASO del Frente de Todos en la que participe Alberto Fernández. Sobre Guzmán, descartó que haya un "ciclo cumplido".

El canciller Santiago Cafiero remarcó que el presidente Alberto Fernández "es el imprescindible en esta alianza de Gobierno y en este frente político" y no descartó que el jefe de Estado participe de una PASO dentro del Frente de Todos de cara a las elecciones 2023. Asimismo, ponderó la gestión de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía y descartó que haya un "ciclo cumplido" para el economista oriundo de La Plata.

"El Presidente es el imprescindible del Ejecutivo. Todos los demás son prescindibles", indicó Cafiero, en una entrevista que brindó al portal La Política Online. Justamente, en referencia a la interna del Frente de Todos, evaluó: "Me parece que el Presidente sigue confiando en él y verá como determina con este canciller. Si mañana él precisa otra marcha u otra orientación, con otro plan, el Presidente es el imprescindible en esta alianza de gobierno y en este frente político", sostuvo el ex jefe de Gabinete.

Cafiero aseguró que "en términos de la ingeniería del Frente, lo más importante es sostener la unidad porque del otro lado..." y redireccionó los cañones hacia la oposición. En este sentido, sostuvo que hay dos proyectos de país en la Argentina y no múltiples: "Uno lo expresa el Frente de Todos y otro está expresado por esta nueva derecha con algunos visos antidemocráticos también, donde se promueve el discurso del odio. Esos son los dos países que están en pugna", consideró.

Respecto de cuál será el futuro del Frente de Todos de cara a las elecciones 2023, Cafiero, un albertista 100%, no descartó que el propio jefe de Estado participe de una gran PASO peronista, como la que convocó el pasado 17 de noviembre en el marco del Día de la Militancia: "Si, ¿por qué no? No pasa nada. Si eso permite dinamizar al peronismo y ponerlo en positivo y ponerlo competitivo (porque venimos de ser derrotados), no me parece que sea un escollo. La ingeniería electoral se verá cuál es la más adecuada. Hoy es más trascendente fijarnos en la gran cantidad de cosas en las que estamos de acuerdo dentro del Frente".

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto también destacó al la tarea de su par de Economía, Martín Guzmán, al señalar que "hizo una tarea ejemplar con respecto a la reestructuración de una deuda privada, allá en septiembre de 2020 en plena pandemia". "Yo no veo para nada que haya un ciclo cumplido ni mucho menos", precisó Cafiero y de esa forma lo respaldó.

En otro orden, Cafiero defendió su gestión como canciller y respecto a la guerra entre ucrania y Rusia y la postura Argentina, señaló que había una dinámica mediática o política que exigía que el Gobierno "diga tal cosa o tal otra". "Y cuando vos no decís lo que quieren que digas te injurian", indicó.

"La Argentina tiene una postura y la manifestó. Nunca hubo duda", afirmó. "Lo que hizo la Argentina es continuar con su apego irrestricto a la defensa de los derechos humanos y no hay fisuras", detalló sobre Rusia.