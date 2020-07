Roberto Navarro revela datos exclusivos de cómo está la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El periodista Roberto Navarro reveló cómo está la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la fórmula que gobierna el país desde el 10 de diciembre nuestro país.

El director de El Destape contó en el programa radial #Navarro2023 el detrás de escena de la supuesta interna que está instalando parte de la oposición y sus medios de comunicación aliados.

"Me dicen de al lado de Cristina que ella esta semana habló todos los días con Alberto, igual que la semana pasada, igual que la anterior. ¿De qué habló esta semana Cristina con Alberto? De coronavirus", reveló Navarro.

Agregó: "Máximo Kirchner almorzó con Alberto el martes y ayer habló dos horas. ¿Y de qué habló? De coronavirus". Siguió el periodista: "No hablaron de internas. Las internas están en TN y en algunos de los nuestros que tal vez no tienen el timing necesario para entender que este no es el momento de discutir ciertas cosas".

Sobre la polémica por las reuniones del Presidente de la Nación con empresarios y parte del macrismo, aseguró: "Ellos tienen la habilidad de mezclar y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Que Alberto se reúna con el G-6 no quiere decir que gobierne con el G-6".

"Cristina también se reunía con De Mendiguren cuando era el presidente de la Unión Industrial, con el titular de la Cámara de Construcción. Se reunía con ellos como Alberto. Como se reúne Máximo. Pero no son amigos. Se reúnen con gente que piensa distinto. Como se reúne con la oposición, que piensa distinto", afirmó Navarro.

Reflexionó el conductor: "Desde que el peronismo ganó la elección, ellos están tratando de dividirlos y en estos días, los más difíciles del coronavirus, encontraron una hendija y se metieron".

Y cerró: "Ahora aparece el G-6 que quiere armar un Gobierno. ¿Quiénes son los que quieren un gobierno distinto? Los que están empezando a perder privilegios. Están presiones van a estar siempre. Y después de la pandemia habrá que lidiar con ellas. El Gobierno seguirá moviéndose en ese angosto desfiladero que es hacer política popular hoy en un mundo gobernador por el poder económico y en una región que es un horror. La división es el negocio de ellos, no entremos en ese juego".