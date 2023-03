Cristina evalúa participar del plenario kirchnerista del 11 de marzo en Avellaneda

La vicepresidenta podría participar del encuentro de agrupaciones kirchneristas que se realizará en Avellaneda dos días después de que se conozcan los fundamentos de la sentencia en su contra en la causa Vialidad. En caso de que finalmente lo hiciera, seguro terminaría de definir allí si será candidata o no en las elecciones de este año.

Algunos lo dan por hecho y otros dicen que todavía no tienen confirmación. Lo que se sabe es que la vicepresidenta Cristina Kirchner evalúa por estas horas participar del plenario de agrupaciones kirchneristas que se reunirán el 11 de marzo en la UTN de Avellaneda, dos días después de que se conozcan los fundamentos de la sentencia de la causa Vialidad. La aparición de Cristina podría resultar clave para el año electoral porque se espera que además de responder a los jueces que la condenaron también ofrezca una respuesta definitiva acerca de si será candidata. La vice ya dijo dos veces que no competirá, pero en los últimos días el operativo clamor para que revea esa decisión tomó mayor fuerza.

"¿Y a vos qué te parece?", repreguntó Cristina, un poco enigmática, a alguien que en los últimos días le consultó sobre su posible presencia en el plenario. Originalmente, el kirchnerismo había pensado hacer una movilización el mismo día 9 de la sentencia, pero luego se modificó para este encuentro de agrupaciones en Avellaneda, donde además de discursos que plantearán la necesidad de que Cristina acepte la candidatura a presidenta por el Frente de Todos, también se elaborará una propuesta programática del espacio. Participarán un nutrido grupo de intendentes del Conurbano, La Cámpora, las agrupaciones que integran La Patria es el Otro, la CTA de Hugo Yasky y sectores combativos de la CGT como los que orientan Abel Furlán, Walter Correa, Sergio Palazzo, Pablo Moyano y Omar Plaini.

De hecho, se podría rastrear como antecedente de este plenario la reunión que Máximo Kirchner y Andrés Larroque mantuvieron con este grupo de sindicalistas cercanos dos semanas atrás, donde volvió a tomar impulso la idea de que Cristina -y nadie más- sea la candidata presidencial. Máximo les dijo que no creía que pudieran convencerla, pero que le dieran para adelante. Luego fue el encuentro de la mesa política del Frente de Todos, donde Palazzo propuso que se conformara una comisión para entrevistarse con CFK. La propuesta fue aceptada, pero la comisión hasta ahora no se conformó. Todo indica que la respuesta definitiva saldrá del plenario de Avellaneda.

El discurso de apertura de sesiones de Alberto Fernández mejoró el clima interno en el Frente de Todos. Por un lado, en el kirchnerismo conformó su descripción de la situación de Cristina como de "inhabilitación política" y su fuerte alegato contra la Corte Suprema. Por el otro, no dio indicios de reelección y su mensaje se leyó en tono de despedida. "Viniendo de Alberto, valoro lo que dijo", ironizó Larroque. "Fue importante porque en su mensaje Alberto tuvo en cuenta los consensos que conversamos en el encuentro de la mesa política en la calle Matheu", consideró Yasky en diálogo con El Destape Radio.

Larroque y Yasky -dos de los dirigentes que trabajan en la organización del encuentro del 11- coincidieron en que no ven otra alternativa que una candidatura presidencial de Cristina. "Sin proscripciones, es nuestra mejor candidata. '¿Por qué no va Cristina?', es lo que nos pregunta la gente por la calle todo el tiempo", comentó Yasky. Definió que, para él, no hay plan A ni B, "sólo el C", por Cristina. "Para mí tiene que ser Cristina, sin dudas. Hasta el último día voy a ir con eso. Con Cristina se gana", remarcó Larroque, referente de La Patria es el Otro, cuya militancia viene llevando adelante la campaña callejera de pintadas y pegatinas más fuerte por la postulación de la vice.

Más allá de sus críticas periódicas a la gestión de Alberto, el "Cuervo" Larroque, en diálogo con Radio 10, aseguró que "nadie quiere dividir" al oficialismo. Y aclaró: "lo que estamos discutiendo es quién conduce la unidad". Claramente, el kirchnerismo quiere que la líder de la unidad sea Cristina -que conserva la mayoría de los votos dentro de la coalición- y no ven lugar para Alberto, quien también tiene intenciones de estar sentado en esa mesa y que su opinión sea tenida en cuenta al momento de confeccionar la estrategia.

En los últimos días se lanzaron como postulantes Daniel Scioli y Juan Grabois. Se espera que en los próximos días lo haga Jorge Capitanich, en tanto se habla de Agustín Rossi por el lado del Ejecutivo, más allá de la posibilidad de que el propio Alberto finalmente decida repetir. También siguen haciendo actos Eduardo "Wado" de Pedro y Juan Manzur, mientras Sergio Massa se mantiene a la expectativa de los números de la economía. Con todo, esta lotería de nombres quedaría en la nada en caso de que el 11 Cristina anunciara una candidatura, dado que difícilmente alguien se animaría a enfrentarla en una PASO. Pero no hay indicios de que haya cambiado de opinión sobre este punto.

El plenario de Avellaneda no sólo será decisivo en lo que se refiere al futuro de las candidaturas. También se prevé que en el encuentro se apruebe un documento que funcionará como propuesta programática del Frente de Todos, para que no ocurra que el candidato que surja de las PASO se le ocurra luego llevar adelante políticas que no tengan que ver con la ideología del espacio. El documento tendrá como base el elaborado el 17 de octubre pasado -titulado "Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social"- que contenía un trazado una propuesta económica de trazo grueso que luego siguió siendo trabajado por economistas de todos los espacios que estarán en el plenario.