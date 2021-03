Uno de los temas más recurrentes por parte de la oposición y de los medios hegemónicos es la búsqueda constante de disputas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. A raíz de la situación en la Justicia, se volvieron a escuchar estas frases, pero el mandatario tiró por tierra todas las versiones y sostuvo: "Yo llegué con Cristina y me voy con Cristina".

En una charla con C5N, el mandatario hizo hincapié en la situación del Poder Judicial en el país y luego de sostener que están en búsqueda de reemplazo para Marcela Losardo, sostuvo que comparten la mirada sobre la Justicia con Cristina Kirchner. "Tenemos una mirada en común sobre ese tema", añadió y agregó: "La diferencia es que yo no tengo encima el padecimiento y la persecución que le tocó sufrir a ella en los últimos años. Yo no soy como Lenin Moreno. Yo llegué con Cristina y me voy con Cristina".

Por otro lado, Alberto Fernández aseguró: "Soy uno de los fundadores del kirchnerismo cuando eran muy poquitos los que estaban con Néstor, yo estaba ahí". En ese mismo sentido, añadió: "Están buscando que Cristina y yo nos peleemos. No lo van a lograr. El que imaginó (que nos íbamos a pelear) no me conoce". Finalmente, en el mismo reconto, el mandatario sumó que llegó al poder "con Sergio Massa, con Máximo, con Cristina y con muchos otros. Yo esa unidad no la voy a romper, porque cuando se rompió, llegó Macri".

Sobre el posible relevo de Losardo, Alberto dejó en claro: “Surgió el nombre de (Martín) Soria, el de (Ramiro) Gutiérrez, tenemos que ver. A Martín lo conozco hace muchos años, hablamos mucho. Ramiro Gutiérrez es de la cátedra de (Eugenio) Zaffaroni, lo conozco mucho. Lo primero que hacen es decir que Soria es kirchnerista”