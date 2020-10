El expresidente francés Nicolas Sarkozy junto a Mauricio Macri.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue imputado por "asociación ilícita" por la presunta financiación de su campaña electoral de 2007 con fondos libios, informaron hoy fuentes de la Fiscalía nacional financiera. El caso recuerda la causa contra Cambiemos por los aportantes truchos a la campaña legislativa de 2017.

Sarkozy, conservador de 65 años y cercano a Mauricio Macri, reaccionó inmediatamente a través de su cuenta de Facebook, donde rechazó la nueva acusación argumentando que no existe ni la más mínima prueba de ella. "Me enteré de esta nueva acusación con el mayor asombro. Se pisotea mi inocencia una vez más por una decisión que no aporta la más mínima prueba de ninguna financiación ilícita", escribió.



De acuerdo a información de la agencia Télam, la acusación por asociación ilícita es la cuarta imputación en este caso contra el expresidente francés (2007-2012) que ya fue acusado en marzo de 2018 de tres presuntos delitos: "corrupción pasiva", "malversación de fondos públicos" y "financiación ilegal de campaña".

El abogado de la organización demandante en el caso defendió la decisión judicial. "Todo el mundo puede ver que se trata de una decisión sin precedentes, coherente con las investigaciones realizadas. El procedimiento sigue su curso", dijo Vincent Brengarth, abogado de la organización Sherpa, informó la agencia de noticias AFP.



El 31 de enero, los jueces ya habían acusado a uno de los antiguos colaboradores de Sarkozy, Thierry Gaubert, de "asociación ilícita" por haber recibido supuestamente fondos del Gobierno libio.

Francia fue el primer país que bombardeó Libia en 2011 acusando al líder libio Muammar Kaddafi de reprimir por la fuerza una rebelión islamista, lo que derivó en una ofensiva de la OTAN contra Libia que terminó con el derrocamiento y asesinato de Kaddafi.



El caso puso nuevamente sobre la mesa unas declaraciones de Kaddafi de 2011, cuatro días antes del inicio de los bombardeos en territorio libio, en las que se jactaba de su alianza con Sarkozy.



"Como libio, si el presidente (francés) gana las elecciones gracias a nuestros fondos, sin duda también ganamos nosotros", dijo a través de un intérprete, que cifró en 20 millones el dinero destinado a la campaña del líder conservador, entonces al frente de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), reconvertida ahora en Los Republicanos.