Fotos cruzadas de la trastienda del armado porteño 2027

La primera foto con el horizonte puesto en 2027 será en la UCR por su origen radical: un mensaje para marcar el peso del partido en el armado local.

El lunes a las 18, en la sede del Comité Capital, la exdiputada y referente de Confianza Pública, Paula Oliveto, encabezará una charla orientada a abordar la problemática de la corrupción. La llegada de la dirigenta no es menor y alimenta los rumores sobre el armado de un gran frente que funcione como alternativa a La Libertad Avanza y al peronismo en la Ciudad de Buenos Aires.

El temario de la jornada lleva por título "¿Qué pasa con las causas de corrupción?" y girará en torno a expedientes que preocupan al Gobierno nacional, como los casos ANDIS y $Libra, pero también a la causa Vialidad, que terminó con la condena a Cristina Kirchner.

La visita de Oliveto no solo alimenta la pretensión de construir esa tercera vía porteña, sino que funciona como una señal de atracción destinada a Horacio Rodríguez Larreta. El exjefe de Gobierno trabaja desde hace tiempo con la dirigenta, pero la primera foto con el horizonte puesto en 2027 será en la UCR por su origen radical: un mensaje para marcar el peso del partido en el armado local.

El encuentro del lunes no es un hecho aislado. El mes pasado, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, participó de un conversatorio sobre "la política detrás de la cultura" junto a la Juventud Radical porteña. El actual diputado camina las calles de la Ciudad y convoca a los vecinos a tomar un café para discutir los problemas porteños. Ese evento contó además con la presencia de María Victoria Alcaraz, funcionaria del Ministerio de Cultura de Jorge Macri.

Una tercera vía en espera y el dilema del PRO por su relación con La Libertad Avanza

Todos estos espacios forman parte de un potencial frente que incluye también al socialismo y que todavía aguarda una definición del PRO, donde no paran de coquetear con los libertarios. De todos modos, la alianza en la Ciudad no formó parte de la mesa que integraron Cristian Ritondo y Fernando de Andreis —los enviados de Mauricio Macri— en la Casa Rosada: ambos entendieron que no era momento de tensionar una relación en plena reconstrucción, en especial luego de que los libertarios lanzaran la precandidatura del exfutbolista Óscar Ahumada para competir por la intendencia de Zárate, un territorio bajo el control de Ritondo.

Por lo pronto, la Ciudad acumula movimientos. A los gestos de acercamiento en la ancha avenida del medio y a la indefinición amarilla se le suman la reaparición de Patricia Bullrich y la aceleración de La Libertad Avanza, que volvió a dar señales de querer competir con candidato propio.

Aceleración libertaria y la agenda propia de Patricia Bullrich en la Ciudad

Bullrich, como anticipó este medio, se mostró el viernes con estudiantes secundarios en el colegio Saint Jean. Desde allí sostuvo que la juventud actual es distinta a la de antes y que la tarea pasa por brindarle herramientas sin recortar su libertad de decisión. Aunque la actividad había sido planificada antes del discurso de Javier Milei en el colegio ORT, funcionó como un nuevo contrapunto de la senadora, quien ya puso en pausa sus pretensiones presidenciales para postergarlas públicamente hasta 2031.

Los libertarios, en tanto, mostraron fotos de peso. A los movimientos de Luis Caputo y Karina Milei se sumaron recorridas de la secretaria general de la Presidencia junto a Diego Santilli. Ambos acompañaron a la jefa del bloque de LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, por Vía Viva, el desarrollo comercial ubicado bajo el Viaducto Mitre, en Belgrano.

Allí visitaron la segunda etapa del proyecto, enfocada en el sector automotor premium con cargadores para vehículos eléctricos y estacionamiento subterráneo, para luego recorrer el bazar NaNa Worlds y el nuevo centro de información turística de gestión privada.

Santilli es uno de los nombres instalados para competir en la Ciudad y, aunque repite que estará donde el espacio lo necesite, su futuro parece inclinarse hacia la provincia de Buenos Aires. Allí, el PRO y LLA caminan hacia un acuerdo a pesar de sus contrapuntos, con el gran interrogante de si lograrán o no sumar a la UCR a la foto bonaerense