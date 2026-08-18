Rodríguez Larreta y el peronismo negaron contactos para un acuerdo electoral en CABA

Aunque en ambos sectores consideran muy probable que el PRO y La Libertad Avanza acuerden en la ciudad de Buenos Aires para impulsar la reelección de Jorge Macri, tanto Horacio Rodríguez Larreta como el peronismo porteño negaron que existan contactos para conformar una alianza electoral en 2027, como se rumoreó durante el fin de semana. “No estoy de acuerdo en unirme con nadie para ser ‘anti’ algo o alguien. Hay que llegar al balotaje y ganarles”, sostuvo el exjefe de Gobierno en El Destape Radio. Desde el peronismo también descartaron cualquier negociación y aseguraron que, según sus mediciones, un acuerdo con Larreta no les aportaría votos a ninguno de los dos sectores.

El acto en homenaje a José de San Martín volvió a poner de manifiesto el buen momento que atraviesa la relación entre Jorge Macri, el presidente Javier Milei y su hermana Karina. Intercambiaron saludos afectuosos y se mostraron juntos durante la ceremonia. Las descortesías parecen haber quedado atrás, al compás del diálogo entre LLA y el PRO, relanzado la semana pasada con la conformación de una mesa política que se reunirá cada 15 días. En ese marco, un acuerdo con listas comunes en la ciudad y la provincia de Buenos Aires aparece ahora como una posibilidad muy concreta, tal como evalúan también en el peronismo.

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Rodríguez Larreta también considera que todo conduce hacia una confluencia amarilla-violeta. “Mi decisión ya está: voy a ser candidato a jefe de Gobierno el año que viene”, confirmó este lunes en una entrevista con el programa Palo y Zanahoria. Sin embargo, pese a la probable unión de la derecha y la ultraderecha porteñas, rechazó que el resto del arco político de la Ciudad conforme un frente opositor porque, sostuvo, “eso es un desastre”. Según explicó, para reunir a “todos los que piensan parecido” está el balotaje. El exjefe de Gobierno reconoció que mantiene un buen vínculo con el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, quien conducía al peronismo porteño durante su gestión. Sin embargo, aclaró que el diálogo frecuente entre ambos no implica que esté pergeñando un acuerdo electoral con el peronismo no kirchnerista. “Yo hago del diálogo una forma de vida”, afirmó.

Olmos se mostró la semana pasada junto al diputado Martín Lousteau y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti -referentes del radicalismo porteño-, en la presentación del CEO de Infobae, Daniel Hadad.