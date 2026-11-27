Entre los sectores de la oposición más enfrentados con el gobierno de Javier Milei hay una convicción: para derrotar a la ultraderecha en las próximas elecciones hace falta construir una alternativa amplia. Los ejes que podrían darle una base común a esa propuesta se discutirán este viernes en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en un foro titulado “Coordinar para ganar”. El diputado radical Martín Lousteau es uno de los organizadores y el exministro de Cultura del macrismo Pablo Avelluto coordinará los paneles. En las mesas participarán referentes de distintos sectores del peronismo, entre ellos el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, la senadora Juliana Di Tullio y el diputado Guillermo Michel. También habrá invitados de Brasil, Francia, Estados Unidos, Hungría y Colombia que compartirán su experiencia sobre cómo ganarle a la derecha en las urnas.

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“Las derechas autoritarias aprendieron a interpretar el malestar, construir sentido común y movilizar a la sociedad. Del otro lado, no alcanza con señalar lo que está mal. Hay que construir una alternativa que vuelva a representar”, planteó Lousteau en la convocatoria. “¿Cómo coordinar una mayoría democrática?” será la pregunta que guiará el panel en el que participarán tres referentes de distintos sectores del peronismo: Katopodis, del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, Di Tullio, alineada con Cristina Kirchner, y Michel, integrante del Peronismo Federal y cercano a Sergio Massa. La mesa también reunirá al diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y al ex diputado Emilio Monzó, que trabaja en el armado de un espacio de centro para las próximas elecciones. “El desafío no puede limitarse a frenar a Milei, es necesario construir alternativas políticas y sociales para competir y ganar”, plantearon los organizadores en la invitación.

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"Antes de hablar de nombres, hablemos de capacidades", sostienen en la convocatoria organizada por el Centro RA, Democracia en Red, la Fundación Argentina Porvenir y Le Monde Diplomatique en el salón de actos de la Facultad de Económicas. La apertura de la jornada será a las 10 y la mesa de cierre comienza a las 18.45. A las 12 está convocada la mesa "¿Todos juntos? Cuando funciona la unidad electoral", donde expondrán los diputados federal del PT Paulo Teixeira y Wadih Damous, donde se discutirá el caso de Brasil en 2022 y 2026, con una experiencia de unidad amplia que a Lula le permitió triunfar ante la ultraderecha bolsonarista.