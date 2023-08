Insfrán contra el candidato de Milei en Formosa: "Pasó de estatista en junio, a privatista en agosto"

El gobernador formoseño apuntó duramente contra la oposición y llamó a votar a UP en octubre para "defender seguir siendo patria".

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, realizó anuncios durante este sábado en el Operativo Solidario por Nuestra Gente Todo (PNGT), en la localidad de San Hilario. "Pasó de estatista en junio, cuando era candidato a gobernador, a privatista en agosto", lanzó contra el candidato libertario propuesto por Javier Milei en la provincia.

En su discurso, el mandatario provincial apuntó contra quienes son "nuevos" en la política y le dedicó un párrafo especial al candidato liberal en la provincia, Francisco Manuel "Torito" Paoltroni. "Hay un señor que hace ocho o diez años vino de la provincia de Buenos Aires, desde Alvear y está acá, hoy está a punto de ser candidato y representante de Formosa, prendido del saco de Milei", marcó. Y sumó: "Hace poco salió tercero (con el 9,49% de los votos), les sacamos 50 y algo de puntos. Ahora viene y nos quiere dar cátedra de lo que tenemos que hacer".

En medio de su discurso contra Paoltroni, Insfrán acusó: "Resulta ser que pasó de estatista, el 25 de junio cuando era candidato a gobernador a privatista ahora. Pinta de alma y cuerpo lo que es, lo que son. Son acomodaticio, no tienen una ideología, porque no les importa defender los intereses de la patria; esa patria que tanto nos ha costado conseguir y tanto nos está costando mantener". Y sumó: "No debemos olvidar que si en la Argentina hubo independencia, no fue por la oligarquía porteña. Esa oligarquía estaba mirando a Europa a ver a qué soberano nos íbamos a someter. Se lo debemos a San Martín, a Belgrano, a los gauchos de Güemes. La Nación argentina se hizo desde el Norte y el Norte es la parte más olvidada".

A su vez, el gobernador formoseño apuntó contra la oposición, por pensar "en volver a hacernos colonia de un imperio" y que es contra eso con quienes están peleando de cara a las próximas elecciones generales. "Dan igual, no le voy a hacer ninguna calificación a uno o a otro, son iguales. Aunque entre ellos se digan cosas y otros se besuqueen", lanzó. Y destacó la figura de Sergio Massa: "Me alegra escuchar a nuestro candidato decir que quiere un gobierno de unidad, yo hubiese completado con un gobierno de unidad nacional. Esa es la forma con la que vamos a defender seguir siendo patria. Lo que quiere el imperio son nuestras riquezas naturales, nuestros minerales, nuestra capacidad de producir alimentos, nuestra energía... No a nosotros".

Sobre el cierre, pidió a compañeros y compañeras del campo nacional y popular que defiendan a Unión por la Patria (UP) porque "es la única alternativa para seguir teniendo educación pública, salud pública y subsidios". Y sentenció con un mensaje a la gente: "Si a cualquiera de nosotros nos quitaran el subsidio a la energía, no se imaginan cuánto deberíamos pagar. Les puedo asegurar que no vamos a poder pagarlo. El Estado está presente y sabe que de la otra forma es imposible".

Formosa es la provincia con menor desigualdad de la Argentina

La provincia de Formosa obtuvo la menor desigualdad del país en comparación a 31 aglomerados del territorio nacional. El dato surge del último informe del Observatorio de Políticas Públicas de Formosa Politiké que se basa en el relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer trimestre de 2023 publicados por el INDEC.

Con las cifras oficiales nacionales determinaron el Índice de Gini, para medir la desigualdad en la distribución del ingreso de las familias. El resultado mostró que Formosa es la provincia con más igualdad del país seguida por Santiago del Estero y La Rioja. "El índice se mide de 0 a 1, cuanto más cerca estamos del 0 es porque la redistribución de la riqueza está bien hecha. ¿Saben en qué lugar estamos? En el primer lugar con 0,27. Esto se debe al modelo formoseño, que no claudicó nunca", aseguró Insfrán.

"El 22 de octubre, sin duda, Unión por la Patria boleta completa. ¡Unión por la Patria, boleta completa!", sentenció.