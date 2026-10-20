Financiamiento Universitario: el desafiante cruce de un funcionario de Milei con diputados

Minutos después del fallo de la Cámara Federal sobre la ley de financiamiento universitario, la comisión de Presupuesto inició la discusión de las partidas para 2027 dedicadas a Universidades y educación en general. Desde pasadas las 10 de la mañana, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, evadieron con chicanas y provocaciones los cuestionamientos.

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¿Qué cuestionó la oposición al Gobierno por el Presupuesto Universitario 2027?

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¿Por qué vamos a creer ahora que el año que viene no van a hacer lo mismo que hacen con estas partidas? ¿De qué sirve si no compensa para nada el ajuste por inflación y el recorte que se observa en el 2026 de casi un 25%? La subejecución, el incumplimiento y el ajuste superan el 50%”, les preguntó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. “Hay una caída del 50% en los gastos de funcionamiento. Mañana se cumple un año de la promulgación en el boletín oficial de la ley de financiamiento universitario. ¿Por qué van a seguir incumpliendo la ley?”, arremetió Romina del Pla del FIT.

El fallo judicial clave con el que el Ejecutivo salió al cruce de los reclamos

La decisión de la Sala III del Contencioso Administrativo llegó en el momento perfecto. De esa decisión judicial se sujetó la máxima autoridad universitaria del Gobierno ante las preguntas y el cálculo. “Aceptaron la apelación del Ejecutivo, salió la aceptación en queja de la cautelar, con lo cual estamos a derecho como lo hemos estado siempre”. Con esa decisión bajo el brazo, Álvarez desafió a la oposición: “Los funcionarios estamos a tiro de denuncia y muchos opositores tienen la denuncia fácil y nunca hubo una denuncia por el incumplimiento de esta ley, los estamos esperando”, provocó.

Uno de los cruces más fuertes se produjo entre el subsecretario y el socialista Esteban Paulon. “Esto parece un alegato en una causa judicial intentando justificar el no cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso. No entienden que la Constitución está arriba”, le recordó el santafesino. “Eso te lo contesté por Twitter”, le respondió el funcionario. Cuando se caldeaba el ambiente, en el otro extremo del anexo, el diputado libertario Andrés Leone insultaba al peronista Carlos Castagneto y tuvieron luego que ser separados por diputados de ambos bloques y asesores.

Del ataque a los rectores al cruce por la marcha federal

A cinco días de la marcha federal, los funcionarios del Ejecutivo arremetieron contra las protestas. “Acá hay varios diputados que en un evento repudiable asaltaron la Secretaría de Educación y que los denunciamos y en la plaza llaman contra la insurrección popular contra la república”, interpretó Álvarez del reclamo federal extendido. Los miembros del Consejo Interuniversitario Nacional pidieron ser parte del debate del presupuesto, pero por ahora no fueron confirmados. El bloque de Unión por la Patria solicitó que sean incluidos. “Ahora viene el CIN con una alegría que en 4 páginas dicen ‘dame 11mil millones de pesos’ y cuando nosotros preguntamos por qué, responden que quieren todos los aumentos salariales de los sindicatos, es la única respuesta”, calculó el libertario, quien arremetió contra el titular del Consejo, Franco Bartolacci por “hacerse el Che Guevara” en Plaza Congreso el pasado jueves.

También apeló a descalificar el funcionamiento de casas de estudio y mencionó el caso de una universidad que tendría más empleados que alumnos. La peronista Blanca Osasuna lamentó “el grado de cinismo” de los representantes oficiales y recordó que “el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció en conferencia de prensa que el presupuesto de educación está notablemente disminuido”.

“Hacemos una reivindicación a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que son la referencia de financiamiento educativo que nos enorgullece y a ustedes les molesta y la critican, pero no tienen con qué escapar de esa realidad. Se cumplían las leyes y había más pibes ena escuela”, les recordó. La bullrichista Sabrina Ajmecjet le chicaneó: “ustedes cerraron dos años las escuelas”.

El rechazo de Unión por la Patria ante las "falsedades" oficiales

El jefe de bloque de UP, Germán Martínez, lamentó “la cantidad de falsedades que los funcionarios” porque “esconden prejuicios contra la comunidad universitaria”.