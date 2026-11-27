El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados lograron que el Senado le dé media sanción a la Reforma Electoral que impulsó Javier Milei y que entre sus puntos claves está la implementación de Ficha Limpia. La iniciativa impedirá postularse a cargos en las elecciones 2027 a personas con condenas por corrupción.

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Con 43 votos a favor y 29 en contra, el oficialismo logró el acompañamiento de los senadores de Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los bloques provinciales para aprobar el proyecto, que ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.

Además de la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) solo para el año 2027, la reforma contempla entre sus puntos centrales la incorporación de Ficha Limpia, una iniciativa originalmente impulsada en años anteriores desde el PRO pero que fue retomada por el oficialismo.

Las claves de Ficha Limpia: prohibición a condenados por corrupción

La propuesta dispone que quienes hayan sido condenados por delitos dolosos y tengan una sentencia confirmada en segunda instancia o en una instancia de revisión quedarán impedidos de postularse a cargos electivos nacionales.

La inhabilitación regirá si la sentencia fue comunicada antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios y permanecerá vigente hasta que la pena sea cumplida o la condena quede revocada.

También aplica dentro de partidos

La misma prohibición regirá para quienes quieran candidatearse a cargos dentro de los partidos políticos. Además, la Cámara Nacional Electoral (CNE) tendrá a su cargo la creación de un registro público con las personas alcanzadas por esta inhabilitación.

"Ficha Limpia: los corruptos no pueden seguir robando y después volver a presentarse como si nada", escribió la titular de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, luego de ser aprobada la reforma.