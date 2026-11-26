El Senado le dio media sanción al proyecto de reforma electoral, que tiene como eje la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La Libertad Avanza (LLA) consiguió el apoyo de los aliados no peronistas para el expediente que Javier Milei considera clave para su reelección y para que el peronismo no se ordene para las elecciones 2027.

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Reforma electoral: el detras de escena y los acuerdos

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La reforma electoral fue aprobada con 43 votos a favor y 29 en contra. El oficialismo fue acompañado por la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los bloques provinciales. Los rechazos a la ley vinieron del peronismo, con sus diferentes conducciones: el interbloque Popular, Convicción Federal e Independencia. Desde las inmediaciones del oficialismo reconocían estar sorprendidos con la cantidad de votos alcanzados.

El oficialismo, a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, negoció con los gobernadores no peronistas el acompañamiento de los senadores que comandan. En el caso de los senadores radicales, el titular de la bancada, Eduardo Vischi, reconoció en el recinto que primó el criterio de los jefes provinciales de la UCR. Meses atrás, el partido centenario bregaba por sostener las PASO.

En el caso del PRO, el líder del bloque, Martín Goerling, expresó una situación similar: se manifestó a favor de sostener las PASO, pero que por pedido del partido iban a acompañar. El macrismo destacó que se haya incluído Ficha Limpia en la reforma electoral, iniciativa que había impulsado en años anteriores pero sin mucho entusiasmo por parte de LLA.

La semana pasada en Mendoza, Santilli reconoció que con el gobernador radical, Alfredo Cornejo, llegaron “a un acuerdo en materia nacional y tiene que ver con la integración del Senado y Diputados". El entendimiento para eliminar las PASO con los mandatarios provinciales tendrá una continuidad con las listas en las elecciones 2027.

En el viaje a París de Milei y los gobernadores de octubre se mencionó la contraparte: que LLA no presente candidatos en las elecciones provinciales o nombres de baja intensidad.

Santilli estuvo siguiendo en la Cámara alta la votación, junto al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Coordinación Institucional, Eduardo "Lule" Menem, uno de los laderos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Tras la media sanción, el jefe de Gabinete se jactó en X: "Y pensar que algunos decían que no teníamos los votos para suspender las PASO en el Senado…"

Lo que se dijo

"Yo creo que estamos votando una modernización importante en el sistema electoral. Podemos decir que en 2027 van a votar una vez, sin PASO, con una sola boleta y con candidatos sin condenas. Esto va a ser lo mejor para la población", señaló la jefa de la bancada, Patricia Bullrich.

La ex ministra instó a avanzar a "un sistema electoral de candidatos que sea democrático". También propuso buscar más adelante que se implemente el sistema de Brasil, en el que se vota en distintos estamentos en un solo día.

Por su parte, el jefe del interbloque Popular, José Mayans, expresó la negativa del peronismo, afirmando que "los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia porque es la esencia del sistema; tienen que explicarle al pueblo cuál es su plataforma para que pueda evaluar y pueda acompañar un determinado proyecto, y esa es la gran responsabilidad".

"Las PASO es por la crisis que tenemos", sostuvo el formoseño, que sostuvo que la reforma electoral busca "eliminar cualquier candidatura interna" "Cuando vio la encuesta de Karina (Milei), habrá visto la encuestas de Patricia dijo 'saquen las PASO'", afirmó en el recinto. La jefa de la bancada de LLA se rió.

Mayans continuó, afirmando que "el segundo punto es como le hacemos quilombo a los peronistas para que no resuelvan su interna", para luego avisar: "Nosotros la vamos a resolver, quédense tranquilos".

Vischi, a su turno, estimó que "la propuesta es igual para todos y cada uno tendrá la posibilidad de decidir internamente cuál es la mejor oferta electoral que él puede hacer a los argentinos para que puedan ir directamente a elegir ya en las elecciones de octubre". A instancias del radicalismo, se agregó al texto la obligatoriedad del debate presidencial en el ballotage.

Reforma electoral: qué dice el proyecto

El proyecto establece la suspensión de las PASO en las elecciones nacionales. Esta es una modificación transitoria, ya que solo se aplicará para el 2027, año en el que se elige presidente.

También se incorpora Ficha Limpia, laa iniciativa establece que las personas condenadas por delitos dolosos, con una sentencia confirmada en segunda instancia o instancia de revisión, no podrán ser candidatas a cargos electivos nacionales. La restricción también alcanza a quienes pretendan ocupar cargos partidarios. La Cámara Nacional Electoral deberá crear un registro público para identificar a las personas alcanzadas por esta inhabilitación.

Por otra parte, el proyecto deroga distintas disposiciones del Código Electoral Nacional vinculadas con las restricciones durante el período previo a los comicios. Además, habilita la publicidad electoral en televisión, radio, medios gráficos, internet, telefonía y publicidad estática en espectáculos públicos por fuera del plazo de campaña establecido.

El dictamen también modifica la información que deberá contener la Boleta Única de Papel(BUP), incluyendo nombres, fotografías y símbolos partidarios. También establece la posibilidad de votar por una lista completa mediante una única marca.

Por último, la reforma propone modificar además la elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur. Hasta que se establezca un mecanismo de elección directa simultánea, los 19 representantes nacionales serán designados entre diputados y senadores del Congreso, mientras que los 24 representantes regionales serán elegidos por las legislaturas provinciales.