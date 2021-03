Tensión y machismo en el debate entre Fernando Iglesias y Victoria Tolosa Paz en A dos Voces.

El machismo de Fernando Iglesias quedó al descubierto durante un debate con Victoria Tolosa Paz en A dos Voces (TN). El diputado nacional de Juntos por el Cambio se tensionó durante varios momentos del debate, en los que pedía desesperadamente que la directora del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales lo dejara hablar.

Durante todo el programa hubo idas y vueltas y diferencias contundentes entre cada uno de los invitados. Pero cuando se trató el tema de la Justicia, la situación empeoró.

Comenzaron a hablar sobre la reforma de la administración penal e Iglesias se esmeró en afirmar que estas modificaciones eran únicamente para modificar las causas de corrupción del kirchnerismo. "Eso hace daño, elevemos la discusión", pidió Tolosa Paz, dejando en claro que la reforma es más que necesaria teniendo en cuenta los problemas de la Argentina.

La funcionaria le marcó que "la situación está muy compleja" por lo que se requiere del apoyo y "de las posiciones diferentes que tenemos en una causa común": "No me puedo poner de acuerdo con alguien que se niega a debatir la reforma de la administración penal cuando acaba de decir que le preocupan las causas de narcotráfico. Entonces, debatamos los proyectos: no solamente el que elevó el Ejecutivo, debatamos todos”.

Pero a Iglesias no le alcanzaba el pedido de tregua y siguió quejándose porque Tolosa Paz "no lo dejaba hablar": "No deja hablar. Sigue hablando, sigue hablando...". En ese momento, dejó al descubierto su machismo y expresó: “¿Artemio no vino? Lo hubieras traído a Artemio. Es más difícil discutir con ella porque es mujer y es bonita. Me traías a Artemio y, por lo menos, me dejaba hablar un poco más”.

Sin hacerse problema por las constantes acusaciones del diputado, Tolosa Paz le respondió: "Yo lo dejo hablar, Fernando". Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, la consejal de La Plata del Frente de Todos publicó el fragmento de este momento de tensión que se generó al aire de TN.

Ampliando sus argumentos, escribió: "La justicia necesita una reforma, y debemos llegar a consensos sin dejar nuestras posturas de lado. La sociedad necesita que nos pongamos de acuerdo". "Párrafo aparte para el comentario machista e incensario en el debate de ideas...", agregó Tolosa Paz sobre la desafortunada acotación de Iglesias con la que quiso justificar su poca capacidad de dialogo.