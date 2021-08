El Gobierno cruzó a Clarín y desmintió supuestos beneficios a empresario taiwanés

El gobierno de Alberto Fernández salió a desmentir una operación de prensa publicada en Clarín sobre contratos a favor del empresario asiático Chen Chia Hong. Los detalles.

Una vez más, el Gobierno salió a desmentir una fake news publicada por el diario Clarín. El medio del grupo dirigido por Héctor Magnetto publicó un artículo donde afirma que el empresario taiwanés Chien Chia Hong, que había visitado junto a su pareja Sofia Pacchi la quinta de Olivos, consiguió al menos 19 contratos como proveedor del Estado Nacional. A través de un comunicado, aseguran que "fue adjudicatario" de seis procesos de compras por casi $ 7 millones.

"Lo notable es cómo aumentó la productividad de su empresa como contratista del Estado después de su primera visita a la Quinta Presidencial: un contrato es de 2018, otro de 2019 y, los 19 restantes, de 2020 y 2021", sentenció Clarín. Supuestamente, el periodista del Grupo accedió a una planilla que no detalla los montos, pero "un cálculo mínimo basado en el sistema de adjudicación de cada contrato permite suponer que la facturación del empresario taiwanés fue de por lo menos 120 millones de pesos en sólo un año", remarca el artículo del diario macrista.

A raíz de la publicación, la Oficina Nacional de Contrataciones de la Nación (ONC), dependiente de la Secretaría de Innovación Pública, informó que debido a "noticias falsas e inexactas publicadas sobre supuestos 19 contratos con el Estado a favor del empresario taiwanés Chen Chia Hong", se vio obligada a realizar algunas aclaraciones que desmienten a Clarín.

La empresa Apache Solutions (de Hong) se registró como proveedor del Estado Nacional el 5 de julio de 2018, dos meses después de constituirse como S.A.S, el 9 de mayo de 2018. Según el sistema COMPRAR (el sistema informático de compras), desde su inscripción en el 2018, participó en total de 22 procesos de compra ante el Estado Nacional.

La modelo Sofía Pacchi es amiga de la primera dama, Fabiola Yánez. Su pareja es el empresario Chien Chia Hong.

"Desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha, fue adjudicatario total o parcialmente en seis procesos de compras por un valor total de $ 6.961.826", afirmaron desde el Gobierno. También es falso que Apache Solutions haya ganado una licitación del Ministerio de Transporte por control de acceso. Las dos licitaciones a las que hacen referencia las notas periodísticas fueron organizadas por la Junta de Seguridad en el Transporte (organismo descentralizado), y en ambos casos la empresa mencionada perdió por no haber presentado las mejores ofertas.

El sistema COMPRAR es el portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR), un sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la Administración Pública Nacional. A través de la plataforma, las entidades gubernamentales tramitan y publican sus procesos de compra y los proveedores presentan sus ofertas de forma ágil, transparente y segura.

Qué dijo Alberto Fernández sobre el empresario

En una entrevista con Víctor Hugo Morales en AM750, Fernández aclaró que no mantuvo ningún encuentro con el empresario Chien Chia Hong. "Es indignante y lamentable tener que estar explicando una mentira", dijo el Presidente esta mañana, en referencia a una nota publicada hoy en la tapa del diario Clarín.

"No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente", amplió el Presidente al ser consultado sobre las licitaciones que habría ganado el empresario. En este punto, Fernández añadió: "Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente".

De esta manera, el Presidente se refirió a la nota publicada hoy por el diario Clarín, titulada: "Después de ver al Presidente en Olivos, el empresario taiwanés consiguió 19 contratos con el Estado Nacional en sólo un año", en referencia al empresario que es pareja de Sofía Pacchi, quien trabaja con la primera dama Fabiola Yañez.

"El señor del que están hablando es o ha sido la pareja de Sofía Pacchi, que es una persona que trabajó con Fabiola, y que en su juventud fue modelo. Yo no tenía conciencia de eso y no me preocupa porque ser modelo no es un problema y nunca lo ha sido", aclaró el mandatario. Además añadió que Pacchi "es una persona correcta que ha trabajado cerca de Fabiola y a su pareja creo que lo debo haber visto una o dos veces en mi vida en una ocasión social; es más, me enteré que tenia una empresa que se dedicaba a cuestiones tecnológicas leyendo la misma nota en la que intentan difamarnos".