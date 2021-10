Encontraron a "Pepín" Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay: estaba tomando café en un bar

La principal mano derecha de Mauricio Macri en la mesa judicial no regresa a Argentina desde diciembre pasado. Debe responder a una citación judicial. Lo encontrar en un bar. Denuncian amenazas por la foto.

Fabián "Pepín" Simón, el primer prófugo macrista, fue descubierto en un bar en Uruguay. La principal mano derecha de Mauricio Macri en la mesa judicial el 8 de diciembre del año pasado llegó a Uruguay y desde ese día no regresó a su país, al que debería volver para responder a una citación judicial. Lo encontrar en un bar. Denuncian amenazas por la foto.

El periodista Tomás Méndez mostró una de las dos fotos dadas a conocer y contó: "Esto ocurrió ayer en un bar de Montevideo. El prófugo tenía guardaespaldas e increparon a la persona que le tomó la foto. Así es el poder".

En otra, una usuaria de Twitter revela: "Si interpol, les pregunta donde esta Pepin ? Esta en pleno centro de Uruguay tomando un café, tranquilo. Amparado no se x quién.

Una vez más comprobado que la justicia no es igual para todos.! Vergüenza y Asco !!". Otra cuenta sobre esta foto: "Mientras que interpol, no encuentra a Pepin, en Uruguay. El toma cafecito tranka ! La justicia no es para todos igual en Argentina. Vergüenza mundial".

El 19 de mayo de 2021, la jueza Servini declaró en rebeldía al diputado del operador judicial del macrismo y ordenó su captura nacional e internacional. Además, la magistrada dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios, luego de que Pepín le notificara que no cumpliría con lo que había manifestado en otra presentación, en la que había afirmado que se presentaría a su indagatoria prevista para el 26 de ese mes.

En la causa en la que está involucrado y declarado en rebeldía Pepín Simón se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".

Estas imágenes se dan a conocer el mismo día de la declaración indagatoria de Macri en Dolores por espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan que finalmente fue suspendida.

Finalmente, el juez Martín Bava suspendió la declaración indagatoria de Mauricio Macri. La defensa del ex presidente alegó que el expresidente tiene la obligación de guardar secreto de Estado en su presentación en Dolores por la causa que lo investiga por espionaje ilegal de los familiares de las víctimas del ARA San Juan, hundido en mar Argentino en 2017.

Mauricio Macri debía, tras sucesivos faltazos y maniobras en los medios de comunicación, enfrentar este mediodía la indagatoria por espionaje ilegal a las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan, pero sorpresivamente se suspendió.

Luego, Bava requirió hoy al presidente, Alberto Fernández, que, "de ser necesario", releve a su antecesor en el cargo, Mauricio Macri, del "deber de confidencialidad" para que pueda declarar en calidad de imputado en la causa en la que se investigan las supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, informaron fuentes judiciales.

El magistrado se dirigió a través de un oficio al presidente Fernández "a fin de requerirle que, de ser necesario, releve al imputado del deber de confidencialidad obrante en la ley 25.520", y señaló en el escrito, al que tuvo acceso Télam, en virtud de un planteo de la defensa de Macri que fuera acompañado por el fiscal Juan Pablo Curi en el marco de la suspendida indagatoria prevista para hoy.