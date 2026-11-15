El Municipio de Lanús anunció una serie de medidas de asistencia económica, beneficios impositivos y obras de reconstrucción para los vecinos y comerciantes afectados por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, luego de una reunión que mantuvo el intendente Julián Álvarez con los damnificados.

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Según informó el Gobierno municipal en un comunicado, se dispuso una ayuda económica extraordinaria e inmediata para las personas afectadas directamente en el epicentro del siniestro, con el objetivo de cubrir sus necesidades más urgentes.

Además, las autoridades anunciaron la eximición del pago de tasas municipales para todos los locales del Centro Comercial y el envío de un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para que los vecinos de la zona afectada tampoco deban abonar los impuestos provinciales de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente.

En paralelo, el Municipio comenzó a planificar las reparaciones del edificio ubicado en Del Valle Iberlucea 4494, con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias para que sus habitantes puedan regresar a sus viviendas.

También se anunció el inicio de las tareas de reconstrucción del Centro Comercial, que resultó afectado por la explosión.

El Municipio de Lanús irá a la Justicia contra Metrogas

Por otra parte, el Gobierno de Lanús confirmó que se presentará como querellante en la causa judicial que investiga el siniestro, al considerar que existieron incumplimientos por parte de la empresa Metrogas.

Desde la administración municipal sostuvieron que resulta "evidente" que la compañía no respetó los protocolos de emergencia correspondientes.

Mientras avanza la investigación, el acceso a la zona del epicentro de la explosión continúa restringido debido a los peritajes judiciales, que podrían extenderse hasta el próximo viernes.

Las tareas de demolición en la esquina donde ocurrió el siniestro comenzarán una vez que sean autorizadas por la Justicia, agregó el comunicado del municipio.

En cambio, los vecinos que residen fuera del perímetro restringido ya están habilitados para regresar a sus hogares, mientras que las instituciones ubicadas en esos sectores podrán retomar sus actividades desde el lunes.

Restablecimiento de los servicios

En cuanto a los servicios públicos, Edesur y Metrogas trabajan en la restitución progresiva del suministro eléctrico y de gas en las inmediaciones, con excepción de la zona que permanece restringida.

Para solicitar el restablecimiento de los servicios, los vecinos pueden comunicarse con Edesur al 0800-333-3787 o con Metrogas al 0800-999-1050, precisó el Municipio.

Finalmente, el partido de Lanús pidió "prudencia" respecto de la persona fallecida en el lugar de la explosión, cuya identidad todavía se encuentra pendiente de confirmación por parte de la Policía Científica.