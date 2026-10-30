Por un logro gremial, Metrogas repartirá ganancias entre los trabajadores

Los trabajadores de Metrogas cobrarán este viernes la coparticipación de ganancias del período 2025. El pago llega junto con el plus vacacional, según informó el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS).

{{{htmlAmp}}}

El gremio, que conduce Pablo Blanco, dice que el reparto se logró por su intervención. Según STIGAS, el sindicato detectó dividendos que no se habían distribuido entre el personal y le pidió a Metrogas que pagara un beneficio que está previsto en el estatuto."Es una realidad innegable: si el sindicato no hubiera detectado la existencia de los dividendos y exigido con firmeza su distribución, la empresa jamás los habría repartido entre las trabajadoras y los trabajadores", sostuvo STIGAS.

Cómo se calcula la coparticipación de ganancias en Metrogas

Según el esquema que difundió el sindicato, el cálculo del beneficio de 2025 toma en cuenta tres conceptos:

Salario básico.

Antigüedad.

10% por carga de familia.

Con esos componentes se arma la liquidación de cada trabajador. En el ejercicio fiscal correspondiente al año 2025, Metrogas registró una utilidad neta (ganancia final) de 91,05 millones de dólares (equivalente a aproximadamente $132.483 millones de pesos en su balance consolidado anual).

Cuándo se cobra

El pago a los trabajadores del sindicato se hace este viernes 30 de octubre, junto con el plus vacacional.

Qué dice STIGAS sobre el reparto

Para el gremio, el pago fue resultado de su control y de su reclamo ante la empresa. STIGAS rechazó que se lo vea como una decisión voluntaria de Metrogas. "Este logro no es una muestra de generosidad voluntaria; es el resultado directo de la organización, la fiscalización y la presión sindical", expresó el sindicato.

El gremio también dijo que el caso muestra por qué hay que controlar que se cumplan los derechos económicos de los trabajadores."Sin un sindicato atento y comprometido, la riqueza que generamos colectivamente se hubiera quedado exclusivamente en manos de unos pocos", concluyó.