Triaca habló del espionaje ilegal a periodistas y justificó el accionar de la AFI

El ex ministro de Trabajo Jorge Triaca afirmó que el supuesto espionaje a periodistas por parte del gobierno de Mauricio Macri lo debe "resolver la Justicia", pero afirmó que tuvo lugar durante la Cumbre del G20, que fue "un momento muy particular".

"Pienso que es un tema que lo tiene que resolver la Justicia en el marco de la ley de seguridad interior", subrayó el ex funcionario nacional. A su entender, "mucha de esta información tiene que ver con lo que pasó en el G20, que es un momento particular, en el que se requiere información de los participantes, no solo por la seguridad de las autoridades locales, sino de las internacionales". En declaraciones a Radio con Vos, destacó: "Pero lo tiene que resolver la Justicia".

Al ser consultado sobre los datos que el gobierno anterior recolectó sobre unos 400 periodistas, que incluían sus simpatías políticas y afiliaciones gremiales, entre otros, Triaca señaló: "No me parece relevante, lo que sí es relevante es que se tomen las medidas de seguridad por los funcionarios locales e internacionales".

El gobierno de Mauricio Macri realizó tareas de inteligencia ilegales sobre 403 periodistas, camarógrafos y fotógrafos que se habían acreditado para cubrir el G20 a finales de 2018. Los documentos, a los que accedió El Destape, revelan que se hizo inteligencia prohibida sobre todos los acreditados a ese evento y se los identificó según sus ideas políticas y sindicales, su cercanía al gobierno de Macri o al kirchnerismo, su militancia feminista, sus creencias religiosas e incluso se registraron cuestiones de la vida personal.

Figuran desde Marcelo Longobardi y Román Lejtman, a quienes señalan como cercanos al macrismo, a técnicos sobre los que se llama la atención por tener publicaciones en sus redes “Siempre con posturas contra el Gobierno” o “Abiertamente kirchnerista”. Los espías también resaltaron a las periodistas que tenían militancia feminista y aquellos con participación sindical.