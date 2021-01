La exsubdirectora de la AFI macrista Silvia Majdalani, procesada por espionaje ilegal, logró que la Justicia la habilitase a viajar a Miami, Estados Unidos, a pasar sus vacaciones. La Cámara Federal de Mar del Plata revocó la decisión del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y autorizó a la exseñora 8 a partir rumbo al estado de Florida. Majdalani estará en el extranjero entre el 20 de enero y el 10 de febrero. Ramos Padilla le había negado el viaje por "riesgos procesales" en el marco de la causa de las bases AMBA, donde se la investiga por tareas ilegales de inteligencia realizadas por la exSIDE en la Provincia de Buenos Aires.

Los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez resolvieron “revocar la prohibición de la salida del país dispuesta respecto de Claudia (sic) Cristina Majdalani, autorizando, consecuentemente, su partida con destino a la ciudad de Miami, Florida, EE.UU., desde el día 20 de enero, y hasta el día 10 de febrero de 2021, ambos inclusive, incumbiendo al a quo adoptar, con la URGENCIA que el caso requiere, todas aquellas medidas que estime necesarias para dar efectivo, temporáneo y cabal cumplimiento a lo aquí ordenado”. La resolución está fechada el 14 de enero pero tomó estado público este martes.

Se trata de la misma cámara que recientemente revocó el procesamiento del periodista Daniel Santoro y le dictó la falta de mérito al fiscal Carlos Stornelli en 4 hechos en el marco del D’Alessiogate (solo le confirmó dos hechos al fiscal –los casos Ubeira y Castañón-).

Para Tazza y Jiménez, Ramos Padilla no fundó los riesgos procesales por lo que Majdalani no podría viajar a los Estados Unidos: “Si bien el a quo (NdelR; es decir, Ramos Padilla) ha brindado las motivaciones que a su entender bastan en la tarea de fundar la prohibición de salida cuestionada, esas alegaciones no proyectan un escenario del cual se dimanen en la praxis, los riesgos procesales que se requieren como elemento objetivo verificable para desestimar la pretensión incoada por la defensa”. Está claro que para ambos camaristas que la exnúmero 2 de la AFI esté procesada por espionaje ilegal no es un impedimento en sí para poder viajar al exterior. Majdalani había solicitado viajar para “descansar, alojándose en un inmueble de su propiedad”.

La Cámara se hizo eco del planteo del abogado defensor de Majdalani, quien sostuvo que “toda la vida familiar de Majdalani (que incluye a su marido, hijos y nietos), así como su vida social y profesional transcurre en nuestro país y que sus ‘afectos’ y bienes están en este país, lo cual evidencia un ‘fortísimo arraigo’, el cual, sumado a su comportamiento procesal ante éste y los restantes tribunales en los que es investigada, ‘permiten aseverar que no puede cernirse sospecha alguna de peligro procesal sobre ella’”.

“No podemos soslayar que en el presente legajo se encuentra debidamente acreditado con las constancias acompañadas (en particular, los pasajes aéreos) que el viaje programado es por un periodo corto de tiempo, lo que por consiguiente no se traduciría en la posibilidad que la requirente obstaculice de algún modo el avance de la presente instrucción”, añadieron los camaristas, quienes también se apoyaron en la postura del Ministerio Público Fiscal.

Por ejemplo, sostuvieron que el Fiscal General subrogante ante la Cámara de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani –cercano a Cambiemos- “hizo propios los argumentos expresados por el Fiscal de la Instancia de grado” y consideró que la resolución de Ramos Padilla “resultó un exceso en la órbita de competencia” del juez.

Para Tazza y Jiménez, que Pettigani se expida en el mismo sentido que el reclamado por la Defensa “ello por sí solo bastaría para dejar sin efecto lo dispuesto por el Juez de grado ante la ausencia de contradictorio”. Y agregaron que “no se advierten razones jurídicas que permitan sostener lo decidido en la primera instancia”. “Es que, en efecto, el proceso penal no puede convertirse en un castigo para el imputado por el solo hecho de estar sospechado de la comisión de un hecho delictivo”, indicaron.

“Entendemos así, que no se avizoran los justificativos serios y concretos que ameriten la adopción de una medida que, en definitiva, coarte la libertad de la imputada, no bastando en la tarea de fundamentar las alegaciones expuestas por el magistrado en su decreto”, concluyeron.

Si bien destacaron que Miami no es un destino que por ahora haya estado alcanzado por las prohibiciones que dispuso el Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia, sostuvieron que “la autorización de salida del país aquí dispuesta quedará sujeta a las distintas medidas sanitarias que en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional se adopten (en particular, respecto el régimen de ingreso y egreso del país, entre otras)”.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla había procesado a los extitulares de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el 15 de diciembre pasado por considerarlos coautores de "acciones de inteligencia prohibidas" y "abuso de autoridad" en el marco de la causa de las bases AMBA, en la que se investiga el despliegue de nueve dependencias de la exSIDE en territorio bonaerense para hacer espionaje ilegal, sobre todo, de cara a las elecciones de medio término de 2017. El juez había apuntado contra el director y la subdirectora de la AFI macrista por “organizar y ordenar” el espionaje político macrista en la provincia de Buenos Aires.

Tanto Arribas como Majdalani también fueron procesados en la causa por espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria que tramita en Lomas de Zamora y tiene confirmación por parte de la Cámara Federal de La Plata. A la par, tiene un pedido de procesamiento por parte de la fiscalía en la causa más grande que tramita en Lomas de Zamora (la de los Super Mario Bros), que aún está pendiente de resolución por parte del juez Juan Pablo Augé. En esa jurisdicción ya se la había autorizado a viajar.