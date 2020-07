Citan a indagatoria a Arribas y Majdalani por falsear documentos para encubrir el espionaje ilegal

El juez Juan Pablo Augé citó a declaración indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa donde se investigan las tareas de espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Para el juez, los ex jefes de la AFI mintieron y falsearon documentos públicos para ocultar el espionaje ilegal a CFK y el Instituto Patria. También indagará a Martín Coste, ex director de Contrainteligencia. Y le pidió a la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que les levante a los tres el secreto que tienen como ex integrantes de la casa de los espías.

Por ahora, las indagatorias de Arribas y Majdalani serán en torno al tramo del espionaje ilegal a CFK y el Instituto Patria. Se trata de la primera causa que se inició por este tema en los tribunales de Lomas de Zamora. En el escrito donde los cita a declarar, al que accedió El Destape, Augé revela: “luego cometidas esas acciones y de que se las descubriera, desde las más altas autoridades de la Agencia, se trazó una nueva estrategia delictiva, que no fue otra que el intento de engañar a distintas autoridades a las que les correspondía el contralor de los actos llevados a cabo (Comisión Bicameral de inteligencia, Poder Judicial). Para ello necesitarían producir y utilizar documentos ideológicamente falsos”. Es que al espionaje ilegal se sumó luego la cobertura jurídica que hizo la AFI para evitar el escándalo.

Por la reconstrucción que hizo el juez Augé, no solo se hicieron documentos falsos sino que tanto Arribas como Majdalani tenían conocimiento del espionaje ilegal e intentaron encubrirlo. “Existiendo motivos bastante para sospechar que (…) han participado de la comisión de los hechos delictivos investigados en la presente causa, considero necesario citarlos a prestar declaraciones indagatorias”, escribió el juez. Las citas son el viernes para Coste, el domingo para Majdalani y el lunes para Arribas, todos a las 9 de la mañana. Vale aclarar que la indagatoria es la primera instancia de defensa de todos los acusados. Fueron pedidas ayer por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y ordenadas hoy por el juez Augé. En el mismo documento, el magistrado de Lomas de Zamora procesó al exagente Alan Ruiz, responsable operativo de las tareas de inteligencia ilegal sobre CFK.

El juez Augé reconstruyó así la operatoria de Arribas y Majdalani: “A los dos días de ser descubierta la inteligencia ilegal llevada a cabo sobre el Instituto Patria, el 9 de agosto de 2018, las máximas autoridades de la AFI, su Director Gustavo Arribas y la Subdirectora Silvia Majdalani, suscribieron una nota dirigida a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación afirmando falsamente que no se habían producido seguimientos respecto de Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba allí realizando tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial”. Dice que esa nota “constituyó el inicio de una serie de falsedades documentales cuyo núcleo sería la causa 82.441/2017” que, tal como informó El Destape, era la que se conocía como la causa G-20 en la cual el ahora apartado juez Federico Villena daba cobertura a las tareas ilegales.

El juez Augé asegura que “ese conjunto de composiciones falaces, plasmadas, rubricadas e incorporadas en documentos públicos, tuvo como fin el ocultar que las tareas descubiertas tenían carácter ilegal” y que eso “permitió que hasta la actualidad los responsables quedaran cubiertos, al menos hasta ahora, y así intentar eludir rendir cuentas por sus acciones, incluyendo el sobreseimiento que los mentados Arribas y Majdalani lograron por los espionajes de los primeros días de agosto en el domicilio del Instituto Patria” en la causa que investigaba el juez Marcelo Martínez de Giorgi en Comodoro Py.

Para citarlos a indagatoria el juez Augé examinó cada uno de los documentos que, a su criterio, fueron falseados por Arribas y Madjalani. Uno es la Nota 8201, enviada a la Bicameral de Inteligencia, donde dijeron que no habían ordenado el espionaje al Instituto Patria.

“El documento presentado por Arribas y Majdalani ante la Comisión Bicameral del Congreso era falso en su contenido en cuanto negó la realización de las tareas ilegales y aseguró que se vinculaban con una orden judicial que provenía, a la postre, de esta causa, no existiendo orden en concreto del juez competente donde incluyera en algún oficio o despacho judicial, los domicilios del Instituto Patria o el domicilio de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, o en su caso, la formación de causa independiente relacionada con posibles atentados contra la integridad de la misma, cosa que no sucedió, ya que todo está incorporado, como al pasar, en la misma investigación que terminó archivándose como si nada hubiera sucedido”, dice el juez Augé. Se refiere a las autorizaciones del juez Villena, que autorizaba “amplias tareas investigativas” pero sin especificar los domicilios donde realizarlas. Eso, según varios de los espías, fue una orden de Alan Ruiz a sus agentes y estos aseguraron que Ruiz decía que eran órdenes de “la 8”, es decir, Majdalani. También detalla la falsificación de documentos por parte de Ruiz.