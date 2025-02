En el Gobierno sostienen el viaje de Javier Milei a Estados Unidos pese a la reciente denuncia en ese país por la estafa cripto. El Presidente fue señalado en una denuncia ante el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión de Valores estadounidense. El miércoles viaja rumbo a ese país a una cumbre de la derecha norteamericana llamada CPAC.

La CPAC se hará entre el 19 y 22 de febrero. Milei hablará el último día, antes del cierre de la cumbre, que estará a cargo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A Estados Unidos viajarán en el avión ARG01 el mandatario y su hermana, Karina Milei. Y quien también irá es el portavoz presidencial, Manuel Adorni. Sin embargo, llamativamente el vocero viajará aparte en un avión comercial, separado de los hermanos. En Casa Rosada buscan un encuentro informal de pasillo entre Milei y Trump. Y esperan que aborden diversos temas, como el acuerdo de libre comercio entre ambos países. ¿Hablarán del escándalo cripto?

En Balcarce 50 hubo mucho movimiento desde temprano. Estuvieron presentes desde temprano el Presidente, Adorni, su asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Karina Milei llegó más tarde.

Toto Caputo se reunió primero con su sobrino en su despacho en Rosada. Luego se fue sin reunirse con Milei. Y al mediodía volvió solo el ministro de Economía. En Rosada saben que este martes puede ser un Día D, ya que este lunes los mercados en Estados Unidos tuvieron feriado. En Argentina cayó la bolsa casi un 8% y subió el dólar blue.

La defensa en Rosada

Alrededor de Milei afirmaron que el Presidente fue "estafado". "El principal estafado es Milei, no tiene ninguna responsabilidad. Es lo mismo que promocionar un Toyota", dijo una persona de su entorno. Uno de los asesores de Milei explicó sobre la estafa cripto: "No escribió 'usen el link'. El Estado no tiene ninguna intervención. Promocionaba un token. Si alguien cometió un delito son cosas distintas".

Por otro lado, adelantaron que en el Gobierno quieren denunciar a los empresarios que están detrás del proyecto, con quienes se reunió Milei varias veces en la Rosada. "Si usan los fondos para otra cosa vamos a promover una denuncia".

En Casa Rosada aseguraron que no correrá sangre y no habrá funcionarios echados. La primera involucrada en el caso fue Karina Milei. En el Gobierno este lunes denunciaban: "Mauricio Macri fue quien responsabiliza a Karina Milei, que lo demuestren en la Justicia". El jefe de asesores Demian Reidel fue uno de los apuntados por el karinismo. Por ahora, sigue.

Rosada le contesta al empresario que lanzó $LIBRA

Hayden Davis, el cerebro detrás de $LIBRA que se reunió con Milei hace un mes, dijo que el proyecto era un experimento y que espera instrucciones del Gobierno para devolver el dinero. Contó que es asesor del Presidente y que está en contacto con personas del gobierno argentinos. En Balcarce 50 salieron a responderle. "Nadie está hablando con él de Presidencia. Intuyo que hay alguien que lo hace en nombre nuestro, pero eso es falso".