La Conferencia Episcopal Argentina publicó una carta abierta a los senadores de la Nación, que el miércoles debatirán en comisiones el proyecto de prevención de la ludopatía, que tiene media sanción de Diputados y que puede perder estado parlamentario a fin de este mes. "Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes", advirtieron los obispos.

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"Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias. Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad. Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece", afirmó la carta dirigida a los legisladores.

La carta de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, alertó sobre la posible pérdida de estado parlamentario del proyecto sobre ludopatía. Según consideraron, "que una iniciativa de esta importancia pueda quedar sin siquiera ser tratada interpela directamente la responsabilidad de nuestros legisladores frente a tantas familias argentinas".

En ese sentido, le pidieron al Senado que "asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados".

"La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones. La protección de nuestros niños, adolescentes y jóvenes no puede seguir esperando, ni quedar atrapada en dilaciones que terminen frustrando una respuesta legislativa necesaria. La gravedad de lo que está en juego no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta. La sociedad tiene derecho a conocer qué piensan sus representantes y qué están dispuestos a hacer frente a esta realidad", remarcaron.

Y agregaron: "Desde hace tiempo venimos advirtiendo, junto con numerosos sectores de nuestra sociedad, las graves consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en la vida de niños, adolescentes y jóvenes. Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio".

De esta manera, los obispos recordaron la reciente visita del papa León XIV al país y sus "palabras que siguen resonando con fuerza". En ese marco, recordaron que en su primer mensaje en la Argentina, pronunciado en el Palacio Libertad, "nos recordó que 'es un soplo la vida… pero perdura el bien'".

"Esta profunda reflexión nos invita a reconocer la fragilidad de la vida y nuestra responsabilidad de cuidarla y defender su dignidad, especialmente cuando se encuentra amenazada", instaron.

Y cerraron: "Su mensaje fue una invitación a renovar la esperanza y a construir juntos una sociedad más humana y fraterna, donde el bien común esté por encima de los intereses particulares. Hay decisiones que trascienden las circunstancias políticas y permanecen por el bien que fueron capaces de hacer. El presente y el futuro de nuestros jóvenes nos reclaman hoy esa responsabilidad".

El texto cuenta con la firma de la Comisión Ejecutiva Conferencia Episcopal Argentina, encabezadas por su presidente, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; los vicepresidentes, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, y el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, y el secretario General, el obispo auxiliar de San Isídro, Raúl Pizarro.

El miercoles a las 10, está prevista la convocatoria a las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales del Senado para el debate de los proyectos sobre prevención de ludopatía. Se debatirán catorce iniciativas sobre el tema, incluyendo la que tiene media sanción de Diputados desde 2025.

Durante la última sesión de la Cámara alta, el interbloque Popular pidió que se trate sobre tablas el proyecto. La Libertad Avanza pidió el pase a comisión, comprometiendose a debatirlo. A la hora de la votación, primó la moción del oficialismo, ya que obtuvo el acompañamiento de los bloques aliados.