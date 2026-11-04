La encuesta que explica la presión de la Iglesia al Gobierno por la ley de ludopatía

El estudio Kids Online Argentina, de UNICEF y UNESCO, determinó que el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años apostó al menos una vez por Internet.

Ante la inminencia de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia redobló la presión sobre el Gobierno y el Congreso para que se apruebe la ley que busca prevenir la ludopatía y regular las apuestas por Internet. A través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS), lanzó una campaña de firmas y exigió que el Senado trate el proyecto, que tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024, antes de que terminen las sesiones ordinarias, el 30 de noviembre.

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El reclamo coincide con nuevos datos que muestran el alcance del problema. Hasta en regiones excluidas de los grandes centros urbanos, como Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado, el 46,4% de los jóvenes encuestados en un relevamiento hecho por y para las juventudes dijo que apostó alguna vez. Además, casi siete de cada diez pidieron controles más estrictos sobre la publicidad de las casas de apuestas.

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"La ludopatía es un atentado contra la vida"

La campaña de la Iglesia se apoya en una petición en Change.org titulada "Sres. Senadores: legislen hoy, protejan a los niños argentinos de las apuestas online". Según sus impulsores, ya reunió alrededor de 1.400 adhesiones, más de 500 de ellas en una sola jornada.

La iniciativa refuerza la carta que la Pastoral Social envió en octubre a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los senadores, en la que alertaba sobre el impacto del juego compulsivo en las infancias, las adolescencias y los jóvenes. "La ludopatía es un atentado contra la vida", sostuvo la organización. También denunció el peso de los intereses económicos que rodean al negocio de las apuestas y reclamó una respuesta más firme del Estado.

Para la Iglesia, la falta de una ley no es una postura neutral. "No hacer nada" también es una decisión, advirtió la Pastoral Social, que señaló que las apuestas online afectan la salud mental, los vínculos familiares y el rendimiento escolar de los adolescentes, además de la economía de los hogares.

¿Qué muestran los datos sobre los adolescentes y las apuestas?

El estudio Kids Online Argentina, de UNICEF y UNESCO, determinó que el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años apostó al menos una vez por Internet. El mismo trabajo reveló que más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a alguien que hizo apuestas online.

Por su parte, el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina señaló que seis de cada diez adolescentes tienen contacto con estas plataformas y que cerca de uno de cada ocho menores que apuesta terminó endeudado.

La encuesta en el sur: casi la mitad de los jóvenes ya apostó

Los números del sur del país son una muestra clara. El Relevamiento de Análisis Digital de Adolescencias en Riesgo, del proyecto RECONECT-AR, fue elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana junto a jóvenes del Movimiento Sur y espacios juveniles independientes. Sus resultados se presentaron en la primera jornada del Foro RECONECT-AR, en el cine municipal de Caleta Olivia.

Los resultados hablan por su cuenta:

El 46,4% de los encuestados apostó alguna vez y el 11,5% lo hace una vez al mes o más.

Entre los chicos y chicas de 15 a 17 años , apuesta el 34% .

El 89,5% vio publicidad de apuestas.

Apostó el 58,2% de los varones y el 33,2% de las mujeres .

Entre quienes siguen a influencers que promocionan alcohol, tabaco o apuestas, apostó el 59,4% , contra el 39,5% de quienes no los siguen.

El 69,1% pide controles más estrictos sobre la publicidad.

Los jóvenes también eligieron qué medidas prefieren. Las más votadas fueron las charlas y talleres en escuelas (42,2%), las actividades gratuitas (38,9%) y los talleres para familias y docentes (32,9%).

"Cuando nueve de cada diez jóvenes vieron publicidad de apuestas y casi siete de cada diez piden controles, hay un mensaje claro para quienes toman decisiones: no podemos mirar para un costado, es imprescindible actuar en consecuencia", señaló Damián Rueda, referente de juventud del Movimiento Sur y subsecretario de Juventud de Santa Cruz.

¿Qué propone la ley contra la ludopatía?

Diputados aprobó el proyecto el 27 de noviembre de 2024 con 139 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones. Estas son sus principales medidas:

Prohibición de publicidad y patrocinios en medios, redes sociales, indumentaria deportiva y eventos, incluidos influencers y figuras públicas.

Verificación biométrica de identidad para que los menores no puedan registrarse con datos de otras personas.

Penas de prisión para quienes administren apuestas clandestinas, con agravantes si participan menores.

Prevención y acompañamiento , con campañas de concientización, sistemas de autoexclusión y límites de tiempo y acceso.

Restricciones a los medios de pago, como la prohibición de usar tarjetas de crédito para apostar.

El tiempo es el principal obstáculo. Si el Senado no vota el proyecto antes del 30 de noviembre, solo podrá tratarse en sesiones extraordinarias si el Poder Ejecutivo lo incluye en la convocatoria.