Gasoducto Néstor Kirchner: La declaración completa de Matías Kulfas ante Rafecas

El exministro aseguró que las declaraciones que circularon en off the record con medios de comunicación no reflejan lo qu quiso expresar realmente y descartó actos en beneficio de Techint.

10 de junio, 2022 | 15.25

Luego del conflicto político que desató su salida, el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas negó ante el juez Daniel Rafecas que sepa de algún delito cometido en la licitación por la obra del gasoducto Néstor Kirchner. En off the record, el exfuncionario había señalado a algunos medios que los pliegos habían sido diseñados de tal manera que el único oferente posible fuera la empresa Techint, propiedad de Paolo Rocca. La declaración completa de Matías Kulfas En su declaración en calidad de testigo, Kulfas admitió errores en el comunicado off the record y los "atribuyó al apuro por emitir una respuesta". Ante Rafecas, negó ciertas afirmaciones que aparecían en el comunicado, como la posibilidad de que otras empresas formen parte de la obra y lo hagan con trabajo argentino a costos equivalentes. "Respecto de las posibilidades de que otras empresas nacionales participen en el gasoducto, aclaró que eso recién sería en el futuro, y que la adjudicación a la firma Techint está justificada en la premura de contar cuanto antes con la obra terminada, ya que permitirá el autoabastecimiento de gas y su exportación. Kulfas respondió todas las preguntas tanto del juez como del fiscal", apuntaron desde el juzgado. En otro pasaje, Kulfas explicó: "Yo le envié un conjunto de informaciones a la responsable del área de prensa del Ministerio, Cecilia Ignati, y lo que terminó circulando no es exactamente lo que le envié, pero e smuy similar. No fue un comunicado oficial, no debió haber circulado en la forma en que sucedió, no fue esa la orden que yo emití". En el marco de la causa, Rafecas citó a declarar al exfuncionario del área de Desarrollo Productivo Antonio Pronsato, para el lunes 13 a las 12. El magistrado dispuso además para el martes próximo a las 10, una audiencia oral con expertos e idóneos a designar por las cautro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) para que ilustren al Tribunal acerca de los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del gasoducto en cuestión. El juez se presentara este martes en la firma IEASA para obtener documentación complementaria relacionada con una segunda licitación (relativa a la compra de caños de tuberías) vinculada con la investigación.

