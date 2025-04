Guerra comercial EEUU-China: la mayoría rechaza la posición de Milei

Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba reveló el fuerte rechazo a la posición de Javier Milei en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, países que se impusieron altísimos aranceles a las importaciones en las últimas semanas. Además, la mayoría consideró que "la imagen de Argentina en el mundo" empeoró desde que el libertario es presidente.

Para el estudio, la consultora les hizo preguntas entre el 16 y el 19 de abril a 1.600 personas que viven en Argentina. El margen de error informado es de +/- 2,45% y el nivel de confianza es del 95%.

Para el 55,5%, Argentina debería adoptar una posición neutral ante el conflicto entre Estados Unidos y China. Solamente el 19,3% considera que Milei debería alinearse con el país norteamericano, mientras que el 20,9% opina que tendría que estar más cerca de China. Respecto a lo que efectivamente pasa, el 61,6% piensa que la gestión de Milei está "en sintonía" con la del presidente estadounidense, Donald Trump.

El 58,6% rechaza la política internacional de Milei, ya que considera que no es "lo que necesita Argentina"; solamente el 37,8% la aprueba. Además, el 54,1% de los encuestados asegura que la imagen de Argentina ante el mundo empeoró desde que Milei es jefe de Estado, en contraste con el 41% que dice que mejoró.

La crisis económica y la necesidad de ponerle "límites" a Milei

A pesar de que el Gobierno se vanagloria de su gestión económica, que durante meses consiguió ponerle un freno a la inflación a costa de un ajuste que cayó principalmente sobre los jubilados, la mayoría de los argentinos no cree que el rumbo económico sea el correcto, tal como se vislumbra en la encuesta. De hecho, el 62,8% afirma que "la inflación está subiendo". Además, el 55,7% no le cree a Milei cuando dice que "la inflación bajó" y el 60,9% no le cree cuando afirma que hubo un descenso en el índice de pobreza.

Además, en un año marcado por las elecciones legislativas, que a nivel nacional serán en octubre, el 59,8% de los consultados por Zuban Córdoba está de acuerdo en la premisa que afirma que el Congreso de la Nación "tiene que ponerle más límites" al Presidente. Por otra parte, un 38,8% está en desacuerdo.