Encuestas 2023: tras el acto de CFK, quién es el dirigente del FdT con más intención de votos en CABA

Una encuesta midió a los potenciales precandidatos presidenciales en la Ciudad de Buenos Aires, luego de la convocatoria de la Vicepresidenta en la Plaza de Mayo.

El acto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada en la Plaza de Mayo terminó de confirmar que la ex mandataria no participará de los comicios de este año, pero no dio pistas sobre un potencial respaldo a un precandidato a presidente. En ese contexto de incertidumbre, una encuesta realizada en la Ciudad de Buenos Aires luego del acto, midió a los distintos presidenciables que se mencionan como posibles elegidos de la líder del kirchnerismo.

Un trabajo de opinión pública de la consultora Circuitos realizado en territorio porteño entre el 26 y 28 de mayo - días posteriores al acto de la ex mandataria - planteó dos escenarios con el ministro de Economía Sergio Massa y otro con el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro como los potenciales precandidatos con más intención de votos de un sector del Frente de Todos.

En el primer escenario, la precandidata con mayor intención de votos es la dirigente del PRO Patricia Bullrich con un 29,5%, superando al diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei con un 17,2%. El libertario está apenas por encima del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que en su distrito cosechó un 17,1%..

En el cuarto lugar aparece Massa con un 12,8%, superando a la opción "ninguno" con 7,3% y al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli con un 5,3%. Al igual que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el ex gobernador bonaerense es uno de los precandidatos a presidente lanzado con el respaldo del presidente Alberto Fernández.

Horas después del acto en Plaza de Mayo, De Pedro lanzó un spot publicitario dando a entender que será precandidato a presidente. Sin embargo, Massa sigue con un perfil alto dentro de la coalición de gobierno, por lo que se espera que pueda tener un rol importante en la organización electoral del Frente de Todos.

Por otra parte, se planteó un segundo escenario en el que Bullrich vuelve a ser la precandidata con mayor intención de votos con un 26,2%, aunque en este caso el segundo puesto es para Rodríguez Larreta que sube a un 21,3%. Milei se queda tercero con un 16,9.

De Pedro, que aparece en este escenario en vez de Massa, supera a lo que sumó el titular de Hacienda y cosecha un 13,1%. Scioli asciende a un 6,8, pero sigue quedando detrás de la opción "ninguno", que tiene un 5,8%.

Jefe de Gobierno

La encuesta de Circuitos también midió entre potenciales precandidatos a jefe de gobierno porteño y el ministro de Gobierno Jorge Macri es el nombre con mayor intención de votos, con un 25,2%, superando al senador nacional del radicalismo Martín Lousteau con un 17,1%. El primo del ex presidente Mauricio Macri fue confirmado esta semana como único competidor del PRO en la PASO de Juntos por el Cambio.

El tercer lugar es para el diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro con un 16,9%, seguido del legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra con un 16,3. La opción "ninguno" asciende al 11,5%.

Debajo, aparece el diputado nacional de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy con 4,3% y el ministro de Deporte y Turismo de la Nación, Matías Lammens, con un 4,1%. El ex funcionario de la Alianza se encuentra en conflicto en su partido con el legislador porteño Roberto García Moritán.

La interna de Juntos por el Cambio por la Ciudad tendrá como competidores a Jorge Macri, Lousteau, López Murphy, García Moritán y la diputada nacional Graciela Ocaña.

Al día de hoy, la única precandidata a jefa de gobierno por el Frente de Todos es la ex ministra de las mujeres, género y diversidad Elizabet Gómez Alcorta.