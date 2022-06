Massa participó de la entrega de tablets el programa Conectando con Vos en San Vicente

Junto a Claudio Ambrosini, Martín Insaurralde y Nicolás Mantegazza, entregaron 3 mil tablets con el objetivo de acortar la brecha electoral

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el titular del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM), Claudio Ambrosini, entregaron tres mil tables a jubilados en San Vicente con el objetivo de achicar la brecha electoral. La entrega de dispositivos electrónicos se hizo en el marco del programa "Conectados con vos", que promueve el acceso equitativo a equipamientos con el objetivo de facilitar la inserción, integración y desarrollo social mediante el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y también estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde y el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza.

“La brecha digital es la diferencia entre los que están conectados y los que no lo están. Por eso, cuánta más chica sea esa brecha en la Argentina, más parte del mundo van a ser los argentinos y las argentinas”, afirmó durante la entrega y destacó que la decisión del ENACOM apunta a construir "un Estado presente y que de respuestas". El programa "Conectados con vos" forma parte del Programa Nacional de Acceso a las TIC, a través del cual ya se entregaron tablets en diez provincias del país.

El presidente de la Cámara baja también señaló la necesidad de formar a la juventud en disciplinas como la programación y en el uso de herramientas digitales para que tengan todos los instrumentos para responder ante las demandas del mundo actual.

"La tecnología nos está cambiando el trabajo y la vida. Tenemos que lograr que todos estén conectados. Queremos que cada vecino esté conectado a la Argentina y al mundo. También necesitamos que nuestros mayores se sientan parte, por eso es clave que tengan las herramientas y reciban capacitación”, opinó Massa.

Por su parte, Ambrosini, recordó que "lo primero que nos propusimos desde Enacom es conectar a los no conectados; desde el Estado debemos mirar hacia adelante, estando donde los privados no llegan, empezando por los que menos tienen”. En tanto, Insaurralde expresó que "en un mundo que necesita conectividad, con mercados que crecen en la innovación, es el Estado el que debe estar presente para que la brecha con los sectores vulnerables no se ensanche". Y Mantegazza consideró que “esta política es fundamental, y es donde uno tiene que estar presente junto al Estado, para llegar a los sectores vulnerables; por eso la decisión de acompañar a nuestros jubilados con una política de inclusión a través de la tecnología, y así reducir la brecha digital”.

Formaron también parte del encuentro el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín; el diputado nacional Julio Pereyra; el senador provincial José Luis Pallares; y la diputada provincial, Ayelén Rasquetti, entre otros.